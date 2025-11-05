Wielka afera w „Tańcu z Gwiazdami”. Produkcja ogłasza tuż przed półfinałem. Widzowie wściekli
Przekazali w ostatniej chwili.
Kolejna edycja „Tańca z Gwiazdami” dobiega końca. Uczestnicy zbliżają się do finału, a tuż przed ostatecznym starciem okazało się, że to nie widzowie będą mieli wpływ na to, kto będzie walczył o wymarzoną Kryształową kulę. Rozpętała się niezła afera.
„Taniec z Gwiazdami” telewizyjnym hitem
„Taniec z Gwiazdami” od dwudziestu lat jest jednym, z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych. Na początku emitowany był na antenie TVN, a po kilkunastu edycjach prawa do emisji show wykupiła stacja Polsat. To właśnie tam gwiazdy aktualnie szlifują swoje umiejętności na parkiecie. W aktualnie emitowanej odsłonie wzięło udział wiele nazwisk z pierwszych stron gazet, a emocji zdecydowanie nie brakuje.
Jako pierwsza z programem pożegnała się Ewa Minge. Na parkiecie nie zobaczymy też już między innymi Olka Sikory, któremu towarzyszyła Daria Syta. Swoją przygodę z show zakończyła również Basia Bursztynowicz w parze z Michałem Kassinem. Ku zaskoczeniu widzów na parkiecie nie pojawią się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, którzy byli typowani na faworytów do zdobycia Kryształowej kuli. Ich pożegnanie i pełna emocji przemowa Agnieszki wywołało spore kontrowersje.
Możemy schować się wreszcie przed całym tym hejtem, którego doświadczaliśmy i cholernie bolał. Ludzie, bądźcie dla siebie dobrzy, życzliwi. Mówcie dobrze o innych, zwłaszcza że nie macie o nas zielonego pojęcia (…). Można żyć szczęśliwie, można żyć po swojemu. Można tańczyć według własnej melodii, a nie cudzej, na własnych zasadach – mówiła Agnieszka.
Wielu fanów było oburzonych, a teraz w sieci rozgorzała kolejna gorąca dyskusja dotycząca „Tańca z Gwiazdami”.
Głosowanie w „Tańcu z Gwiazdami”
Występy uczestników „Tańca z Gwiazdami” ocenia czteroosobowe jury w składzie: Iwona Pavlovic, Rafał Maserak, Tomasz Wygoda i Ewa Kasprzyk. Każdy z nich może przyznać od 1 do 10 punktów dla poszczególnej pary. Swój głos mają też widzowie, którzy wysyłają SMS-y na ulubionych uczestników, lub głosują w aplikacji. Wszystko jest sumowane, a odpada ta z par, która finalnie zebrała najmniej głosów. Niestety inne zasady będą obowiązywać w półfinale, co wywołało wielką burzę w sieci.
Zasady głosowanie w półfinale „Tańca z Gwiazdami”
Każda eliminacja uczestników tanecznego show wzbudza ogromne kontrowersje. Zasady są jednak nieubłagane i nie zawsze dalej przechodzi ten, kto pokazał najlepsze umiejętności na parkiecie. Widzowie swoimi głosami mogą całkowicie odwrócić losy odcinka i sprawić, że w kolejnym odcinku zobaczymy parę, która wzbudza wielką sympatię, ale niekoniecznie najlepiej tańczy. Okazuje się, że w półfinale, który odbędzie się 8 listopada to nie fani będą mieli decydujący głos, a jurorzy.
W rywalizacji pozostało 5 par, ale tylko dla trzech jest miejsce w ścisłym finale. Pożegnamy zatem dwóch uczestników. Przed finałem zmienione jednak zostały zasady rywalizacji. Dwie pary, które uzyskają najwięcej głosów od jurorów i widzów automatycznie przejdą do finału, a pozostałe trzy zmierzą się w dogrywce, a o tym kto ostatecznie przejdzie do finału zdecyduje jury.
Decyzja ta wywołała ogromne poruszenie, a w sieci nie milkną echa zmian. Widzowie nie odpuszczają w komentarzach.
- Całą edycję głosują ludzie SMS-ami i aplikacją, a nagle jury decyduje? A w finale kto wybiera – jury czy znowu ludzie?
- To nagle w półfinale program rozrywkowy zamienia się w turniej tańca? Bez sensu, po co to?
- Wymyśliliście te zasady na kolanie? Dlaczego widzowie, którzy głosują od pierwszego odcinka, nie mają wpływu na wynik dogrywki? To chyba nie tak powinno wyglądać, prawda?
- Kombinacja alpejska, dodatkowy stres dla par, a wystarczyłoby odrzucić dwie pary z najmniejszą liczbą głosów od widzów i jury.
Wygląda na to, że szykuje się pełen emocji finał.