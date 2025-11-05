Kolejna edycja „Tańca z Gwiazdami” dobiega końca. Uczestnicy zbliżają się do finału, a tuż przed ostatecznym starciem okazało się, że to nie widzowie będą mieli wpływ na to, kto będzie walczył o wymarzoną Kryształową kulę. Rozpętała się niezła afera.

„Taniec z Gwiazdami” telewizyjnym hitem

„Taniec z Gwiazdami” od dwudziestu lat jest jednym, z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych. Na początku emitowany był na antenie TVN, a po kilkunastu edycjach prawa do emisji show wykupiła stacja Polsat. To właśnie tam gwiazdy aktualnie szlifują swoje umiejętności na parkiecie. W aktualnie emitowanej odsłonie wzięło udział wiele nazwisk z pierwszych stron gazet, a emocji zdecydowanie nie brakuje.

Jako pierwsza z programem pożegnała się Ewa Minge. Na parkiecie nie zobaczymy też już między innymi Olka Sikory, któremu towarzyszyła Daria Syta. Swoją przygodę z show zakończyła również Basia Bursztynowicz w parze z Michałem Kassinem. Ku zaskoczeniu widzów na parkiecie nie pojawią się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, którzy byli typowani na faworytów do zdobycia Kryształowej kuli. Ich pożegnanie i pełna emocji przemowa Agnieszki wywołało spore kontrowersje.

Możemy schować się wreszcie przed całym tym hejtem, którego doświadczaliśmy i cholernie bolał. Ludzie, bądźcie dla siebie dobrzy, życzliwi. Mówcie dobrze o innych, zwłaszcza że nie macie o nas zielonego pojęcia (…). Można żyć szczęśliwie, można żyć po swojemu. Można tańczyć według własnej melodii, a nie cudzej, na własnych zasadach – mówiła Agnieszka.

Wielu fanów było oburzonych, a teraz w sieci rozgorzała kolejna gorąca dyskusja dotycząca „Tańca z Gwiazdami”.