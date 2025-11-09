Półfinał „Tańca z gwiazdami” rozpoczął się od wielkich emocji. Pierwszy uczestnik show dał się ponieść emocjom i wywołał przerażenie w oczach zgromadzonej publiczności. Takiego czegoś nikt się nie spodziewał.

Kto w półfinale „Tańca z gwiazdami 17”?

Siedemnasta edycja „Tańca z Gwiazdami” wchodzi w decydującą fazę. Emocje sięgają zenitu, a po emocjonującym ćwierćfinale na parkiecie zostało już tylko pięć duetów, które staną do walki o dwa miejsca w ścisłym finale. Każdy z nich wie, że teraz liczy się każdy krok, gest i emocja.

Na parkiet wchodzą:

Maurycy Popiel i Sara Janicka ,

, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko ,

, Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska ,

, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar ,

, Tomasz Karolak i Izabela Skierska.

Każdy z tych duetów ma za sobą tygodnie intensywnych treningów, łzy, kontuzje i małe zwycięstwa. Teraz – gdy finał jest na wyciągnięcie ręki – poprzeczka została zawieszona najwyżej w historii tej edycji.

Dwa tańce w półfinale „Tańca z gwiazdami”

W półfinale uczestnicy muszą przygotować dwa występy:

pierwszy – wybrany przez produkcję programu ,

, drugi – autorski, w pełni zaprojektowany przez parę.

To właśnie w tym drugim tańcu zawodnicy mogą pokazać, kim są naprawdę jako artyści – bez narzuconych ram, z pełną swobodą twórczą. Jedyne ograniczenie? Zakaz użycia stylu współczesnego, co sprawia, że kreatywność i pomysłowość stają się kluczowe.

To moment, w którym uczestnicy mogą pokazać, co mają w sercu i co naprawdę potrafią. Widać, że wszyscy są już na granicy swoich możliwości – mówią członkowie produkcji.

Punktacja i emocje. Kto zatańczy w wielkim finale?

O tym, kto awansuje do finału, zdecyduje połączenie punktów od jury oraz głosów publiczności. To mieszanka emocji, talentu i sympatii widzów, która może przewrócić ranking do góry nogami w ostatniej chwili. Tylko trzy duety z najwyższym wynikiem zatańczą w wielkim finale i powalczą o Kryształową Kulę.

Na tym etapie programu każdy taniec może przesądzić o zwycięstwie. Różnice punktowe są minimalne – komentują eksperci tanecznych formatów.

Półfinał „Tańca z gwiazdami”. Bagi niszczy scenografię

Jako pierwszy na scenie pojawił się Mikołaj „Bagi” Bagiński. Influencer znany z energii i odwagi scenicznej tym razem zafundował widzom prawdziwy dreszcz emocji. W trakcie swojego występu Bagi zaczął… demolować ściany, które stanowiły element jego choreografii.

Choć były one wykonane z papieru, widok rozpadających się konstrukcji w świetle reflektorów sprawił, że publiczność w studiu wstrzymała oddech. To był symboliczny moment – przełamywanie barier, odrzucanie ograniczeń, emocjonalny manifest młodego artysty.

Jak to się skończyło? Jury było poruszone, a reakcja widzów – natychmiastowa. Internet zalała fala komentarzy, a sam Bagi przyznał, że to jego najbardziej osobisty występ w całym programie.

Półfinał „Tańca z Gwiazdami 17”: kto sięgnie po marzenia?

Wielkimi krokami zbliża się finał, a emocje wśród uczestników i fanów rosną z minuty na minutę. Przed nami jeszcze tylko jeden taneczny wieczór, który wyłoni finałową trójkę. Kto zatańczy po Kryształową Kulę? O tym przekonamy się już niebawem – 16 listopada, w najgorętszym odcinku sezonu.