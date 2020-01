View this post on Instagram

To jest historia pełna niezwykłych splotów okoliczności i cudów. Nieco ponad trzy lata temu pod koniec roku wcale nie planowałam wyruszać w nową podróż. Danny też nie. Nagle na początku stycznia zmieniłam zdanie i zaczęłam szukać celu nowej wyprawy. Chciałam pojechać na Hawaje, do Zimbabwe albo na Madagaskar, ale wszędzie tam akurat lał deszcz. Danny postanowił pojechać na narty w stanie Utah. I nigdy byśmy się nie spotkali, gdyby nie to, że on miał wypadek na nartach i lekarz kazał mu odpoczywać. Postanowił więc odpocząć w Belize i Panamie, bo to były ostatnie dwa kraje w Ameryce Środkowej, w których jeszcze nigdy wcześniej nie był. A ja zrezygnowałam z pomysłu moknięcia na Madagaskarze i postanowiłam pojechać do Belize, bo był to ostatni kraj w we wszystkich trzech Amerykach, w którym nigdy wcześniej nie byłam. Prawie tego samego dnia kupiliśmy bilety do Belize. Ja w Warszawie, on w Nowym Jorku. Tego samego dnia dopłynęliśmy do cudownej wyspy Key Caulker i spaliśmy w tym samym hotelu – nie wiedząc o tym oczywiście, bo wtedy jeszcze się nie znaliśmy. A potem tego samego dnia wyruszyliśmy na wyprawę do dawnego majańskiego miasta Caracol w dżungli i tam spotkaliśmy się po raz pierwszy. I natychmiast poczuliśmy się tak, jakbyśmy się odnaleźli nawzajem – mimo że przecież nigdy siebie nie szukaliśmy, bo nie wiedzieliśmy o swoim istnieniu. Cuda się zdarzają! Cuda są częścią życia! Zdarzają się częściej niż przypuszczasz 😊 Wszystko prowadzi nas dokładnie tam, gdzie powinniśmy się znaleźć 😊 O tym jak się poznaliśmy i jak spędziliśmy razem pierwsze dwa tygodnie w podróży po Belize, Salwadorze, Gwatemali i Panamie napisałam w książce „Blondynka na Wyspie Zakochanych". Po dwóch tygodniach spędzonych razem Danny poleciał z powrotem do Nowego Jorku, ja wróciłam do Salwadoru i stamtąd po kilku dniach poleciałam do Polski. I nie wiedziałam czy kiedykolwiek znów się spotkamy. Choć czułam, że tak będzie 😊 Dziękuję za wszystkie dobre slowa i życzenia 🙂 Będzie wspaniale!!! Fot. Katarzyna Piwecka #cudasięzdarzają #zaręczeni #BeataPawlikowska #DannyMurdock #Belize #blondynkawpodróży