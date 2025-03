Zaledwie kilka dni po głośnych zatrzymaniach przez CBŚP, w których uczestniczyli m.in. Lexy C., Michał „Boxdel” B., a także Wojciech G., influencerzy zaczynają wracać do internetu. Nie wszyscy jednak robią to w poważnym tonie. Boxdel, znany ze swojego kontrowersyjnego poczucia humoru, postanowił „skomentować” całą aferę w sposób, który dla wielu może być szokujący.

Głośne zatrzymania CELEBRYTÓW! Wśród nich Boxdel, Wojtek G. i gwiazda TVN Turbo- Adam K.

Boxdel w świetnym nastroju po zatrzymaniu przez CBŚ: ,,Mama, I’m Criminal”

Zamiast wydania oficjalnego oświadczenia czy okazania skruchy, Boxdel postanowił opublikować na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje przed lustrem. W tle widać jego psa, a zdjęcie podpisał wymownym tekstem:

Psiolka mi wystraszyliście. Panowie, wystarczyło dryndnąć.

To jednak nie koniec – całość opatrzył utworem ,,Mama, I’m Criminal„, co internauci natychmiast uznali za kpinę z całej sytuacji.

Lexy C. nie przejmuje się zarzutami? Wymowne nagrania po wyjściu na wolność: „We’re back, baby!”

Boxdel nie jest jedyną osobą, która po zatrzymaniu postanowiła „wrócić z hukiem”. Lexy C., jedna z zatrzymanych influencerek, również szybko wróciła do aktywności w sieci. Choć straciła dostęp do swoich głównych kont, na tymczasowych profilach opublikowała kilka wymownych filmików.

Choć podejrzani zostali zwolnieni po przesłuchaniach, prokuratura nie zamierza odpuszczać. Według śledczych zatrzymani mieli zarobić ponad 20 milionów złotych na organizowaniu nielegalnych loterii i przechytrzaniu systemu podatkowego.

CBŚP uderza w nielegalne loterie! Lexy C. tuż po przesłuchaniu tłumaczy się z zarzutów

Obecnie zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe i dozory policyjne. Mimo to, patrząc na ich internetowe reakcje, trudno odnieść wrażenie, że przejmują się potencjalnymi konsekwencjami.