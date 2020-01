Brad Pitt we wtorek pojawił się na rozdania nagród „New York Film Critics Circle Awards”. Aktor osobiście wręczył Quentinowi Tarantino nagrodę. Wcześniej zapowiedział ze sceny reżysera w dość oryginalny sposób, co wywołało ogromne poruszenie.

Brad Pitt o Quentinie Tarantino

Quentin Tarantino to jedyny facet, którego znam, który potrzebuje kokainy, żeby przestać gadać – zażartował Brad Pitt.

Aktor porównał też dowcipnie dom Tarantino do domu z serialu „Sanford & Son” z lat 70., w którym panował okropny bałagan. Miała to być uszczypliwość do wszystkich notatek i odręcznych scenariuszy w domu reżysera.

