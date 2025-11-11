11 listopada w Wielkiej Brytanii odbyły się uroczystości z okazji Dnia Zawieszenia Broni. W tym roku jak zawsze uwagę przyciągnęła księżna Kate, która złożyła wieniec w National Memorial Arboretum w Staffordshire. Żona księcia Williama pojawiła się w klasycznej czarnej stylizacji, a jej kapelusz z dużym rondem natychmiast stał się tematem dnia.

Księżna Kate tradycyjnie uczestniczyła w obchodach Dnia Pamięci, które w Wielkiej Brytanii upamiętniają żołnierzy poległych na frontach wojen. W tym roku księżna Walii przewodziła uroczystościom w National Memorial Arboretum w Staffordshire, gdzie złożyła wieniec i spotkała się z rodzinami wojskowych oraz weteranami.

O godzinie 11:00 cała Wielka Brytania zatrzymała się na dwie minuty ciszy. W tym czasie Kate oddała hołd przy Pomniku Sił Zbrojnych, a następnie złożyła wieniec z napisem:

„Pamięci tych, którzy złożyli najwyższą ofiarę. Będziemy o nich pamiętać – Catherine”.

Stylizacja w hołdzie tradycji

Kate Middleton zachwyciła subtelną, a zarazem pełną wdzięku stylizacją. Postawiła na czarny, dopasowany płaszcz, który ozdobiła symbolicznymi czerwonymi makami, oraz kapelusz z szerokim rondem, który dodał całości wyjątkowej elegancji.

Stylizacja księżnej natychmiast wywołała zachwyt w sieci, a komentujący zwrócili uwagę, że Kate z ogromnym wyczuciem łączy modę z przekazem emocjonalnym.

