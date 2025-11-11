Brytyjczycy świętują Dzień Pamięci, ale to Kate w centrum uwagi! Trudno oderwać wzrok od księżnej
11 listopada w Wielkiej Brytanii odbyły się uroczystości z okazji Dnia Zawieszenia Broni. W tym roku jak zawsze uwagę przyciągnęła księżna Kate, która złożyła wieniec w National Memorial Arboretum w Staffordshire. Żona księcia Williama pojawiła się w klasycznej czarnej stylizacji, a jej kapelusz z dużym rondem natychmiast stał się tematem dnia.
Kate Middleton znów przyćmiła wszystkich
Księżna Kate tradycyjnie uczestniczyła w obchodach Dnia Pamięci, które w Wielkiej Brytanii upamiętniają żołnierzy poległych na frontach wojen. W tym roku księżna Walii przewodziła uroczystościom w National Memorial Arboretum w Staffordshire, gdzie złożyła wieniec i spotkała się z rodzinami wojskowych oraz weteranami.
O godzinie 11:00 cała Wielka Brytania zatrzymała się na dwie minuty ciszy. W tym czasie Kate oddała hołd przy Pomniku Sił Zbrojnych, a następnie złożyła wieniec z napisem:
„Pamięci tych, którzy złożyli najwyższą ofiarę. Będziemy o nich pamiętać – Catherine”.
Stylizacja w hołdzie tradycji
Kate Middleton zachwyciła subtelną, a zarazem pełną wdzięku stylizacją. Postawiła na czarny, dopasowany płaszcz, który ozdobiła symbolicznymi czerwonymi makami, oraz kapelusz z szerokim rondem, który dodał całości wyjątkowej elegancji.
Stylizacja księżnej natychmiast wywołała zachwyt w sieci, a komentujący zwrócili uwagę, że Kate z ogromnym wyczuciem łączy modę z przekazem emocjonalnym.
Rodzina królewska razem w Dniu Pamięci
Książę William również włączył się w obchody, kierując do młodzieży specjalne przesłanie wideo, w którym podkreślił znaczenie pamięci i tradycji:
Pamięć uczy nas empatii, odporności i odpowiedzialności – powiedział.
Wieczorem cała rodzina królewska spotka się na zamku Windsor podczas przyjęcia dla weteranów II wojny światowej i ich rodzin.