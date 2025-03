Wczoraj (5 marca) Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej dokonali serii zatrzymań osób podejrzanych o udział w nielegalnych loteriach internetowych. Do tej pory zatrzymano 10 osób ze świata show-biznesu i internetu w tym m.in.: Adam K., prowadzący program w TVN Turbo, Włodarze FAME MMA – Krzysztof R. i Rafał P.,czy influencerzy tacy jak Michał B., znany jako „Boxdel”, Wojciech G., czy Lexy C. Teraz do zatrzymań celebrytów odniósł się Budda oraz Wardęga.

Budda i Wardęga komentują zatrzymanie influencerów przez CBŚ

Według prokuratury zatrzymania influencerów mają związek z organizowaniem internetowych gier losowych bez zezwoleń, co może wiązać się z ogromnymi stratami finansowymi dla skarbu państwa. Śledczy podejrzewają również, że mogło dojść do procederu prania brudnych pieniędzy i oszustw podatkowych.

Budda, który również jakiś czas temu został zatrzymany przez CBŚ w sprawie nielegalnych loterii, teraz odniósł się do nowych zatrzymań influencerów. YouTuber nie gryzł się w język i opublikował na Instagramie ironiczne wpisy, komentując całe zajście.

Czy dziś jest ten dzień, w którym narracja wszystkich komentujących, jak to wielce zrobiłem cokolwiek innego I PRZEDE WSZYSTKIM BARDZIEJ NIELEGALNEGO niż połowa polskiego YouTube, upadnie? Nie wiem, lecz się domyślam. Wszystkim wiwatującym, jak to wielce Bandzior został w końcu zawinięty za lewy kwit, dziś chyba humor nie dopisze – napisał Budda. Też chciałem pozdrowić wszystkich, którzy się napinają, jak to mielą resztę, bo ja powiedziałem, że loterie robili. No tak – zapomniałem, że CBŚP nie ma dostępu do internetu, a wiedza, kto promował sprzedaż E-BOOKÓW, jest na poziomie tajemnicy państwowej. Nie mam pojęcia, jak mogli do tego dojść – dodał.

Obok całej sytuacji nie przeszedł również obojętnie Sylwester Wardęga, należący również do topki influencerów. You Tuber postanowił dla odmiany odnieść się do nieprzyzwoitego zachowania partnerki Wojciecha G., który został zatrzymany.

Ja to jestem już naprawdę zszokowany. Zatrzymali Wojtka G. Jego dziewczyna, która zawdzięcza mu wszystko, całą swoją karierę, wrzuca k**** dziś, po jego zatrzymaniu, reklamę k**** gaci. Można przełożyć każdą współpracę. Ja rozumiem, że promocja się zaczyna, ale no nie wypada… I wiecie, dużo osób czekało, co u niej, jak ona to skomentuje – więc zasięgi też większe – komentuje Wardęga. Naprawdę Sofi, nie wstyd Ci? Nie można było powiedzieć: nie będę tego reklamowała? Nie jest godność ważniejsza od kilku koła? Ja jestem zszokowany. Nie przepadam za Wojtkiem, ale w tym przypadku mu naprawdę współczuję – dodał YouTuber.

Warto dodać, że po jakimś czasie dziewczyna postanowiła usunąć post, a sama tłumaczyła się, że nie była obecna podczas zatrzymania.