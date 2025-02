Budda to znany polski influencer i youtuber, który został zatrzymany z dziesięcioma innymi osobami przez CBŚP w połowie października 2024 roku. Mężczyźnie postawiono poważne zarzuty, między innymi kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, przestępstwa karno-skarbowe oraz oskarżono go o organizację nielegalnych gier losowych, wystawianie fałszywych faktur VAT oraz pranie brudnych pieniędzy. Mężczyzna trafił do aresztu i opuścił go dopiero tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2024 roku. Budda długo nie komentował całej sprawy, dopiero teraz w czwartek zabrał głos i wydał w sieci muzyczne oświadczenie.

Budda opublikował oświadczenie w formie raperskiej piosenki. Tak rozlicza się z przeszłością!

Influencer w Tłusty Czwartek 27 lutego 2025 roku opublikował w sieci pierwszy raz oświadczenie w formie muzycznej. Mężczyzna w raperskiej piosence recytuje, co się stało w ostatnim czasie. Nie brakuje tam wyrazistych odniesień do karuzeli vatowskiej, policji i CBŚP:

Szukają klamki, trawki, kasy na drobne wydatki, no to będą mieli problem, jak nie mają liczarki. Będzie sprawa, swoje prawa mam wykute na blachę — rapuje w mocno kontrowersyjnej piosence Budda.

