Filip Chajzer i Małgorzata Walczak jakiś czas temu tworzyli jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Rozstanie pary zakończyło się z wielkim przytupem, a media rozpisywały się o niewierności Chajzera wobec swojej partnerki. Teraz Małgorzata Walczak po raz pierwszy zdecydowała się publicznie odnieść się do tamtych bolesnych doświadczeń.

Filip Chajzer we współpracy z Danielem Nawrockim… Padły zaskakujące słowa o ,,tajemnicy”

Warto wspomnieć, że Małgorzata Walczak i Filip Chajzer byli parą od kilku lat. Pierwszy raz pokazali się publicznie razem w 2017 roku, na Balu Fundacji TVN, a jeszcze w październiku tego samego roku powitali na świat syna Aleksandra. Walczak w 2016 roku rzuciła nawet pracę w TVP, aby zostać asystentką i menedżerką swojego partnera.

Filip Chajzer przeżywa rodzinny dramat: „Straciłem pierwsze dziecko. Teraz walczę o drugie”

W 2022 roku para zdecydowała się na rozstanie, o którym huczała cała Polska. Za aferą miały stać zdjęcia paparazzi, którzy przyłapali dziennikarza z inną kobietą na czułościach. Rozpad ich związku był szeroko komentowany w mediach, ale sami nie chcieli o tym mówić i prosili o uszanowanie prywatności. Teraz po latach milczenia, głos w tej sprawie zabrała była partnerka Chajzera. W rozmowie z „Plejadą” dziennikarka ujawnia, że o zdradzie dowiedziała się z mediów i był to dla niej bardzo ciężki czas.

To był cholernie trudny okres. Trudno jest się dowiadywać o pewnych rzeczach, kiedy otwierasz portal plotkarski jeden, drugi, trzeci. To jest tak okropne uczucie, że nie możesz się podnieść. Rzeczywiście, miałam moment, że nie byłam w stanie wstać z podłogi” – mówiła Walczak.

Dziennikarka opowiedziała nawet szczegółowo o swoich emocjach, które towarzyszyły jej po rozstaniu. Walczak nie ukrywa, że był to jeden z najgorszych momentów w jej życiu.

Myślę, że można dać sobie przyzwolenie na złość, na gniew. Musisz mieć własną żałobę po takim długim związku, w którym się było. Miałam dzień, w którym byłam roztrzęsiona, zła, wściekła. Ta wściekłość we mnie buzowała i naprawdę był to dzień, kiedy pozwoliłam sobie na wybuch emocji, co się u mnie raczej nie zdarza (…). Naprawdę bardzo ciężko to przeżywałam. Potem z dnia na dzień było coraz lepiej – wyznała.