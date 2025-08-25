Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie rozboju. Co ciekawe, wśród kilku oskarżonych znalazł się Jacek B., czyli były dziennikarz RMF FM i TVN-u. Głos zabrała adwokat dziennikarza.

Były dziennikarz oskarżony o rozbój. Sprawa trafiła do sądu

Do Sądu Okręgowego w Gliwicach trafił akt oskarżenia w sprawie rozboju z użyciem niebezpiecznych przedmiotów. Wśród pięciu oskarżonych znalazł się także Jacek B., który przed laty był znanym dziennikarzem w stacji TVN czy radiu RMF FM. W swojej karierze zdobył wiele prestiżowych nagród, w tym dwukrotnie Grand Press. Warto wspomnieć, że Jacek B. zanim rozpoczął pracę w mediach, to miał już na swoim koncie skazujące wyroki.

Teraz były dziennikarz został oskarżony o udział w napadzie na właściciela centrum medycznego, a do całego zdarzenia miało dojść w centrum handlowym na Śląsku. Jak podają media, napastnicy mieli zmusić ofiarę do przekazania ponad 1 mln zł, grożąc nożem czy przedmiotem przypominającym broń. Niestety nie ma nagrań z monitoringu, które świadczyłyby o całym zajściu, a śledztwo póki co, opiera się na zeznaniach.

Wobec wszystkich oskarżonych sąd przedłużył stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania do 30 listopada 2025 roku – wyznał prokurator Agnieszka Bukowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gliwicach w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Obrończyni Jacka B. informuje jednak, że jej klient nie przyznaje się do winy, a swoją niewinność ma zamiar udowodnić podczas procesu.