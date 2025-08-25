Były dziennikarz TVN oskarżony o udział w napadzie! Grozi mu nawet do 20 lat pozbawienia wolności
Dziennikarz jednak nie przyznaje się do winy.
Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie rozboju. Co ciekawe, wśród kilku oskarżonych znalazł się Jacek B., czyli były dziennikarz RMF FM i TVN-u. Głos zabrała adwokat dziennikarza.
Gwiazdy, które trafiły do więzienia! W tle oskarżenia o morderstwa, napady z bronią, kradzieże i handel używkami (FOTO)
Były dziennikarz oskarżony o rozbój. Sprawa trafiła do sądu
Do Sądu Okręgowego w Gliwicach trafił akt oskarżenia w sprawie rozboju z użyciem niebezpiecznych przedmiotów. Wśród pięciu oskarżonych znalazł się także Jacek B., który przed laty był znanym dziennikarzem w stacji TVN czy radiu RMF FM. W swojej karierze zdobył wiele prestiżowych nagród, w tym dwukrotnie Grand Press. Warto wspomnieć, że Jacek B. zanim rozpoczął pracę w mediach, to miał już na swoim koncie skazujące wyroki.
Wojciech K. został ZATRZYMANY! Do sądu wpłynął AKT OSKARŻENIA
Teraz były dziennikarz został oskarżony o udział w napadzie na właściciela centrum medycznego, a do całego zdarzenia miało dojść w centrum handlowym na Śląsku. Jak podają media, napastnicy mieli zmusić ofiarę do przekazania ponad 1 mln zł, grożąc nożem czy przedmiotem przypominającym broń. Niestety nie ma nagrań z monitoringu, które świadczyłyby o całym zajściu, a śledztwo póki co, opiera się na zeznaniach.
Mans Zelmerow odpowiada na przemocowe oskarżenia żony. „Nigdy nie spadł im włos z głowy”
Wobec wszystkich oskarżonych sąd przedłużył stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania do 30 listopada 2025 roku – wyznał prokurator Agnieszka Bukowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gliwicach w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.
Obrończyni Jacka B. informuje jednak, że jej klient nie przyznaje się do winy, a swoją niewinność ma zamiar udowodnić podczas procesu.
Mój klient od początku nie przyznaje się do przedstawionego zarzutu i przed sądem złoży wyjaśnienia, które wykażą, iż nie miał żadnego związku ze zdarzeniem objętym aktem oskarżenia – powiedziała Aleksandra Kokoszka, w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.
<a href="https://meinestadtkleinanzeigen.de/top-seo-freelancer-expert-in-hamburg/" class="url" rel="ugc external nofollow">https://meinestadtkleinanzeigen.de/</a> | 26 sierpnia 2025
This is such a valuable article! 👏 I really like how you’ve managed to explain the topic in a clear and practical way—it feels authentic and easy to relate to. Reading it gave me some new perspectives that I can actually apply. I’m especially interested in content like this because at meinestadtkleinanzeigen.de we’re running a classifieds and directory platform in Germany that connects people with services, businesses, and opportunities across many categories. Insights like yours remind me how powerful it is when knowledge and connections come together. Thanks for sharing—looking forward to more of your work! 🚀