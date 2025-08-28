Obecnie w mediach aż huczy o aferze alkoholowej z udziałem popularnej aktorki i aktora. Prokuratura oskarża ich o udział w nielegalnej reklamie alkoholu, co może zakończyć się dla nich niemałymi konsekwencjami. Teraz sprawę skomentowała publicznie Edyta Pazura, która wbija szpilę aktorom.

Edyta Pazura ostro komentuje oskarżonych aktorów za promowanie alkoholu

18 sierpnia 2025 roku do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście wpłynął akt oskarżenia przeciwko znanemu aktorowi i aktorce, czyli Bogusław L. i Magdalena C. Gwiazdom zarzuca się udział w nielegalnej promocji alkoholu, a w sprawę zamieszani są także członkowie zarządu jednego z największych koncernów alkoholowych w Polsce.

Śledczy mówią o „zmowie alkoholowej”, w której każdy uczestnik miał mieć świadomość ryzyka. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba, ujawnił, że: „W jednej z umów wprost przewidziano zapis dotyczący pokrycia przez producenta szkody, jaką jeden z oskarżonych mógłby ponieść w przypadku skazania go na grzywnę.”

Do głośnej afery z aktorami postanowiła odnieść się Edyta Pazura. Żona Cezarego Pazury nie szczędziła mocnych słów i zwróciła uwagę, na spory problem alkoholowy w Polsce. Co więcej, sugeruje, aby zająć się wszystkimi, którzy promują alkohol.

Jeszcze niech się wezmą za tych, co piwa reklamują… Dla przypomnienia. W Polsce codziennie sprzedaje się trzy miliony małpek. Alkohol jest przyczyną wielu rodzinnych dramatów oraz patologii, a nadal leje się strumieniami… – pisała Edyta Pazura na Instastories.

Warto dodać, że podobne sprawy w ubiegłych latach kończyły się dotkliwymi wyrokami, dlatego na aktorów może spać nawet kara finansowa oscylującą pomiędzy 10, a nawet 500 tys. zł.