Cezary Pazura broni katechezy w szkole

Jego zaangażowanie religijne spotyka się zarówno z pozytywnym odbiorem, jak i krytyką. Sam Cezary Pazura wielokrotnie podkreślał, że czuje się z tego powodu prześladowany. W rozmowach z mediami wspominał sytuacje, w których jego wiara była powodem ataków zarówno publicznych, jak i prywatnych. Jakiś czas temu w TV Trwam udzielił wywiadu, gdzie podzielił się swoim podejściem do wiary, jak i religii w szkole.

Kościół zawsze we współczesnej historii był dyskryminowany. Moja mama, gdy poszedłem do komunii, została zwolniona z pracy. Można więc powiedzieć, że byliśmy prześladowani za wiarę – wyznał.

Mimo osobistego przywiązania do Kościoła, aktor nie unika krytyki instytucji, jaką jest kościół. Podkreśla, że pozostaje wierny swoim przekonaniom, ale dostrzega także znaczącą potrzebę zmian. W szczególności dotyczy to sposobu nauczania religii w szkołach. Aktor przede wszystkim żałuje, że lekcje te ograniczają się do katechezy, zamiast prezentować szerszy obraz różnych religii i kultur.

Szkoda, że nie ma takich prawdziwych lekcji religii w szkole, żeby powiedzieć o religii, nie katechezy, tylko religii. Że ta religia jest taka, ta jest taka. […] W tych czasach to powinny być w ogóle obowiązkowe przedmioty. Wiesz no my jedziemy do Tajlandii, czy jedziemy na Bali, oglądamy Wishnu, Shiwa, chodzimy do tych świątyń, a to piękne, to kolorowe, a to znaczy to – mówił w rozmowie ze „Światem Gwiazd”.

Cezary Pazura odniósł się także do historycznego kontekstu obecności katechezy w szkołach. Wspomniał, że jego pokolenie walczyło o to, by lekcje religii mogły odbywać się w murach szkolnych, a nie jak wcześniej, poza systemem edukacyjnym. Z rozczarowaniem zauważa, że dziś coraz częściej pojawiają się głosy sugerujące powrót religii do kościołów.