Gwiazdy mkną na ramówkę Polsatu: Burgundowa Socha, elegancki Pazura, Vanessa Alexander…
Uwagę zwracali też: Patryk Cebulski, Antek Królikowski, Monika Miller, Mateusz Gessler...
/ 30.01.2025 /
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Małgorzata Socha
Na wiosenną ramówkę Polsatu aktorka wybrała elegancki, burgundowy garnitur.
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Małgorzata Socha
Aktorka prezentowała się bardzo elegancko.
Widać, że modowy minimalizm jest jej bliski.
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Małgorzata Socha
Aktorka była cała rozpromieniona.
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Ada Fijał
Aktorka wyglądała tak, jakby uciekła z planu filmu „Matrix”.
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Vanessa Alexander
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Vanessa Alexander
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Cezary Pazura
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Cezary Pazura
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Antek Królikowski
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Antek Królikowski z ukochaną
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Monika Miller
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Monika Miller
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Mateusz Gessler
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Patryk Cebulski