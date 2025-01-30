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Gwiazdy mkną na ramówkę Polsatu: Burgundowa Socha, elegancki Pazura, Vanessa Alexander…

Uwagę zwracali też: Patryk Cebulski, Antek Królikowski, Monika Miller, Mateusz Gessler...

Ada Fijał Antek Króikowski Cezary Pazura Joanna Kurowska Małgorzata Socha Polsat
/ 30.01.2025 /
Emel
Małgorzata Socha, fot. AKPA.

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Małgorzata Socha

Na wiosenną ramówkę Polsatu aktorka wybrała elegancki, burgundowy garnitur. 

Małgorzata Socha, fot. AKPA.

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Małgorzata Socha

Aktorka prezentowała się bardzo elegancko.

Widać, że modowy minimalizm jest jej bliski.

Małgorzata Socha, fot. AKPA.

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Małgorzata Socha

Aktorka była cała rozpromieniona. 

Ada Fijał, fot. AKPA.

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Ada Fijał

Aktorka wyglądała tak, jakby uciekła z planu filmu „Matrix”. 

Vanessa Alexander, fot. AKPA.

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Vanessa Alexander
Vanessa Alexander, fot. AKPA.

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Vanessa Alexander
Cezary Pazura, fot. AKPA.

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Cezary Pazura
Cezary Pazura, fot. AKPA.

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Cezary Pazura
Antek Królikowski, fot. AKPA.

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Antek Królikowski
Antek Królikowski, Izabela Banaś, fot. AKPA.

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Antek Królikowski z ukochaną
Monika Miller, fot. AKPA.

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Monika Miller
Monika Miller, fot. AKPA.

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Monika Miller
Mateusz Gessler, fot. AKPA.

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Mateusz Gessler
Patryk Cebulski, fot. AKPA.

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Patryk Cebulski
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