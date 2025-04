W 16. edycji „Tańca z Gwiazdami” emocji nie brakuje. Jednocześnie jest coraz bliżej do wielkiego finału tanecznego show. Wśród faworytów mamy Blankę i Mieszka, Filipa i Agnieszkę oraz Marysię i Jacka. Te pary od dłuższego czasu zdobywają najwięcej punktów od jury.

Rafał Maserak sceptycznie o finałowej trójce w „TZG”

W ostatnią niedzielę Maria i Jacek otrzymali podwójne 40 punktów, tak jak i Blanka tańcząca w parze z Mieszkiem. Tuż za nimi, bo 40 i 38 punktów za dwa tańce otrzymali Filip i Agnieszka. Te pary zachwycają zarówno jurorów, jak i widzów każdego tygodnia.

Wydawać by się mogło, że to właśnie pewna finałowa trójka. Zdaniem jurora, Rafała Maseraka może być całkowicie inaczej. Przypomnijmy, że to nadal widzowie decydują o wielkiej wygranej, a te głosy, tak jak w poprzednim odcinku są zdaniem tancerza nieprzewidywalne.

Teraz widzowie bardzo sugerują się ostatnią tabelą i patrzą, kto jest ostatni w tabeli, wtedy mu pomagają, a nie patrzą na tych co są w środku – mówił juror.

Dodał także, że wszystko może się zmienić podczas przerwy świątecznej, która pozwoli uczestnikom na ponad 2 tygodnie treningów.

Mamy 2 tygodnie no i mamy tydzień, gdzie na pewno pary nie będą się relaksować. Będą też mieli więcej czasu na to, żeby trenować i wydaje mi się, że ten ćwierćfinał może być zaskakujący dla każdego, ponieważ no pary mogą zaprezentować jeszcze lepiej niż dotychczas – wyznał w rozmowie z Kozaczkiem Rafał Maserak.

Zobacz całe wideo poniżej: