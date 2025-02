Cezary i Edyta Pazurowie tworzą jedną z najzgodniejszych par polskiego show-biznesu. Para wzięła ślub 1 maja 2009 roku. Początkowo wokół ich relacji było sporo kontrowersji, ponieważ Edyta Pazura jest młodsza od ukochanego o 26 lat. Jednak z czasem zakochani udowodnili, że świetnie się ze sobą dogadują. Doczekali się narodzin trójki dzieci: córek — Amelii i Rity oraz syna — Antoniego. Niedawno w jednym z wywiadów Cezary Pazura wyznał, że myślał o przeprowadzce razem z rodziną do innego kraju. Zdradził zaskakujący powód.

Cezary i Edyta Pazurowie chcieli opuścić nasz kraj. Celowali w malownicze, piękne miejsce

Wiele polskich gwiazd i celebrytów w ciągu ostatnich lat zakupiło nieruchomość w słonecznej Hiszpanii. Do grona tych szczęśliwców należą między innymi: Dorota Szelągowska, Margaret, Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska. Okazuje się, że Cezary i Edyta Pazurowie w przeszłości myśleli nad zakupem zagranicznej nieruchomości. Było to dokładnie trzy lata temu:

Chyba każdy o czymś takim myślał. Myśmy o tym myśleli w 2022 roku, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, że kto wie, czy nie będziemy się musieli ewakuować z Polski. […] Chyba każdemu z nas taka myśl przeszła przez głowę, ale nie, w tej chwili nie myślimy o niczym takim, bo ja jestem bardzo z Polską związany, nie mógłbym mieszkać nigdzie indziej — podsumował Cezary Pazura w rozmowie z Jastrząb Post.

W dalszej części rozmowy aktor wyznał, że w ostatnich latach sporo podróżował z rodziną, ale tak naprawdę jedynie Australia skradła jego serce. To właśnie w tym kraju Cezary Pazura chciał zamieszkać razem z rodziną w przypadku nagłej sytuacji, która zmusiłaby go do wyprowadzki z kraju:

Najbardziej z moich podróży podobała mi się ta do Australii. I tam bym na przykład mógł kiedyś zamieszkać. Tam jest tak, jak ja sobie wyobrażam, jak powinno być. Czyli kraj nie ma sąsiadów. Proszę zauważyć, że wszystkie największe konflikty są z sąsiadami. Jak nie z Rosją to z Niemcami. To jest olbrzymi kraj, wielkich możliwości. Jest różnorodny kulturowo, rządzi się bardzo mocnymi zasadami i to mi się podoba. Jest porządek, jest spokój, jest duża kultura i wszystko tam jest fantastyczne. I przede wszystkim w zimę jest lato — dodał Cezary Pazura.

