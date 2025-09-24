Cezary Pazura to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Od lat kojarzony jest z komedią, a jego role w takich filmach jak „Kiler” na trwałe wpisały się do historii polskiego kina. Choć publiczność przywykła do jego żartobliwego podejścia do życia, tym razem aktor zaskoczył wyobraźnią dotyczącą… własnego pogrzebu.

Cezary Pazura zaskakuje wizją swojego nagrobku

Cezary Pazura nie ukrywa, że liczy na rozwój technologii, która pozwoli mu „żyć” na ekranie także po śmierci i tworzyć filmy z jego udziałem, nawet gdy jego już nie będzie. W podcaście „Balans” prowadzonym przez Kubę Jankowskiego zdradził szczegóły nie tylko pogrzebu, ale i planu na niecodzienny nagrobek. W jego koncepcji miejsce to miałoby przyciągać ludzi radością i wspomnieniami.

Jak ja umrę, to nie ma, że będzie zdjęcie moje na tym na pomniku. Masz mieć tak, że tutaj masz kod QR, tu masz ekranik wielkości zdjęcia nagrobkowego i jest zapętlone najfajniejsze sceny moje, żeby było wesoło nad tym grobem – rozpoczął.

Według aktora grób mógłby stać się miejscem spotkań i swoistym centrum rozrywki. Jak żartował, wyobraża sobie, że ludzie przychodziliby tam co tydzień, aby obejrzeć „nowy program” zmontowany z jego wcześniejszych występów.

I wiesz, ilu ludzi by było dookoła takiego grobu? Jakby wiedzieli, że co tydzień jest nowy program ze starych programów oczywiście, wiesz, pomontowany – mówił.

Aktor podszedł do tematu również z typowym dla siebie humorem biznesowym. Zasugerował, że nawet pogrzeb mógłby być okazją do zarobku. To miałoby wesprzeć jego rodzinę.