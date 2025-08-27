Marzy Ci się magiczna przygoda podróżnicza? A może chcesz zacząć karierę influencera z typowo podróżniczym contentem? Żeby zrealizować takie cele życiowe, musisz mieć odpowiednio dużo wolnych środków. Gromadzenie oszczędności może zająć sporo czasu, a być może wtedy stracisz swoją życiową szansę. Na szczęście możesz pozyskać pieniądze szybciej, np. z kredytem gotówkowym. Zobacz, jak oszacować koszty kalkulatorem raty i dopasować źródło finansowania do swoich potrzeb i możliwości.

Ile pieniędzy potrzebujesz, żeby zacząć „karierę” podróżnika?

Żeby zacząć karierę podróżnika-influencera, potrzebujesz sporego budżetu już na start. Nie chodzi tylko o bilety i noclegi, ale też o sprzęt, promocję i utrzymanie wizerunku online. W 2025 roku koszty są wyższe niż kilka lat temu, dlatego warto realnie policzyć, ile budżetu pochłoną Twoje plany.

Jeśli chcesz korzystać z bankowych form finansowania, zacznij od prostego narzędzia. Tutaj przyda Ci się kalkulator raty, w ramach którego szybko sprawdzisz orientacyjne miesięczne koszty związane z zaciągnięciem, np. kredytu gotówkowego dla pokrycia kosztów działalności podróżniczej.

Czynniki, które mogą generować wysokie wydatki już na początku działalności podróżniczej:

sprzęt fotograficzny i wideo: od 8 000 do 20 000 zł (aparat, kamera, dron, mikrofony);

laptop i akcesoria do pracy w podróży: od 4 000 do 10 000 zł;

bilety lotnicze i transport lądowy: od 10 000 do 30 000 zł rocznie;

noclegi i wyżywienie: od 5 000 do 15 000 zł miesięcznie w zależności od kierunku;

promocja w social media (reklamy, współprace, montaż): od 2 000 do 8 000 zł miesięcznie.

Łącznie pierwszy rok kariery podróżniczej może kosztować Cię od 80 000 do nawet 200 000 zł. Licz się też z tym, że w pierwszych miesiącach możesz nie zarobić nawet złotówki, bo na zwrot z takiej działalności trzeba czasem poczekać co najmniej kilka miesięcy – gdy już zbudujesz sporą społeczność i nawiążesz współpracę z reklamodawcami.

Finansowanie podróżniczych przygód – z kredytem to o wiele prostsze!

Prawdopodobnie najwygodniejszą opcją pokrycia wydatków na cele podróżnicze, np. w ramach raczkującej działalności influencerskiej jest kredyt gotówkowy. To forma bankowego finansowania, w ramach którego możesz otrzymać maksymalnie 255 550 zł, zależnie od indywidualnej oceny banku w kontekście zdolności finansowej wnioskodawcy.

Jeśli chcesz dopasować formę finansowania do swoich potrzeb, możesz skorzystać z internetowego kalkulatora. W ramach takiego narzędzia sprawdzisz nie tylko orientacyjne koszty, ale też:

wysokość prowizji banku i oprocentowanie kredytu;

dostępne kwoty finansowania i okres spłaty;

wysokość całkowitych odsetek do spłaty.

Pamiętaj, że kredyty gotówkowe nie są celowe, a zatem otrzymane pieniądze wydajesz, na co tylko chcesz. To znaczy, że całą sumę otrzymanego kapitału możesz przeznaczyć na swoje podróżnicze plany wraz z zakupem pierwszego sprzętu do nagrywania relacji wideo, np. na YouTube.

Alternatywne metody finansowania działalności podróżniczej – skąd jeszcze możesz wziąć pieniądze na taki cel?

Nie musisz polegać wyłącznie na własnych oszczędnościach, żeby sfinansować start podróżniczej kariery. Możesz sięgnąć po różne źródła wsparcia, które pozwolą Ci zacząć wcześniej i z większym budżetem, np. kampanie crowdfundingowe, gdzie Twoi przyszli obserwatorzy wspierają Cię finansowo w zamian za nagrody lub unikalne treści.

Jest też opcja pozyskania sponsora lub partnera marki, który sfinansuje część Twoich wypraw. Niemniej jednak takie formy wsparcia mogą ograniczać Twoją działalność, np. przez dodatkowe wymogi sponsorów. Gdy nie chcesz narażać się na takie sytuacje, wtedy pomyśl o kredycie gotówkowym. Wtedy spłacasz wygodnie miesięczną ratę i podróżujesz tak, jak tylko chcesz.

