Planujesz rodzinną podróż koleją i trochę się jej obawiasz? Nie ma powodu do stresu – wystarczy się odpowiednio przygotować. W czasach, gdy wszyscy gdzieś się spieszą, a drogi są zatłoczone, podróż pociągiem to prawdziwa ulga… zwłaszcza z dziećmi. Kiedy nie musisz patrzeć na drogę, czas spędzony w wagonie możesz zamienić w rodzinną przygodę!

Wsiądź do pociągu – ale nie byle jakiego

Kluczowy jest wybór odpowiedniego pociągu. Najlepszym wyborem dla rodzin z dziećmi będą pociągi dalekobieżne, takie jak IC lub EC.

W składach PKP Intercity na rodziny czekają specjalnie wydzielone miejsca. W pociągach Express InterCity Premium (Pendolino) to trzy przedziały z czterema wygodnymi fotelami, stolikami ukrytymi w podłokietnikach, oświetleniem, wieszakami na odzież i gniazdkami elektrycznymi. Jeśli wybierzesz miejsca w części bezprzedziałowej, znajdziesz tam rozkładane stoliki, przy których dzieci mogą grać lub rysować.

W pociągach kategorii EIP i IC w wybranych toaletach znajdują się przewijaki, co bardzo ułatwia podróż z niemowlęciem. Co ważne, nie musisz uiszczać dodatkowej opłaty za przewóz niezłożonego wózka dziecięcego. W wagonach restauracyjnych możesz poprosić obsługę WARS o podgrzanie posiłku czy wyparzenie butelki. Dla starszych dzieci przygotowano specjalne menu dla najmłodszych.

Sprawdź wcześniej, czy dany skład ma wagon rodzinny lub przedział dla podróżujących z dziećmi. Takie miejsca dają więcej swobody oraz są odpowiednio wyposażone z myślą o dzieciach w różnym wieku, co podczas dłuższej podróży robi dużą różnicę.

Zaplanuj miejsca i czas wyjazdu

Nie mniej ważna od wyboru pociągu jest rezerwacja miejsc. Zadbaj o to, aby siedzieć razem, najlepiej przy oknie, by dzieci mogły obserwować krajobrazy. Dobrym rozwiązaniem jest też miejsce w pobliżu toalety – zwłaszcza przy podróży z maluchami. Planując godzinę wyjazdu, pomyśl o rytmie dnia dzieci: niektórzy rodzice wybierają porę drzemki, aby maluchy przespały część drogi, inni wyruszają rano, kiedy dzieci mają najwięcej energii.

W organizacji podróży doskonale sprawdza się aplikacja EuroPodróże. Pozwala szybko znaleźć i zarezerwować bilety kolejowe w Polsce i Europie, bez kolejek i formalności. Możesz w niej sprawdzić rozkład jazdy oraz dostępne udogodnienia dla rodzin, również u przewoźników takich jak Polregio. Rozkład jazdy dostępny jest w aplikacji w czasie rzeczywistym, więc łatwo zaplanujesz przesiadki i unikniesz stresu związanego ze spóźnieniem. Wszystkie bilety masz w telefonie, więc nie musisz martwić się, że je zgubisz. Jeśli plany się zmienią, łatwo zmienisz lub zwrócisz bilet – a przy podróży z dziećmi nieprzewidziane sytuacje to codzienność. Możliwość elastycznego reagowania to ogromna ulga.

Co spakować do walizki?

Dobrze zaplanowana walizka to podstawa spokojnej podróży. Zabierz książeczki, kolorowanki, kredki, naklejki, a także słuchawki i tablet z ulubionymi bajkami czy audiobookami pobranymi wcześniej, by działały offline. Spakuj ulubione przekąski, takie jak pokrojone owoce, chrupki kukurydziane, małe kanapki i bidon z wodą z ustnikiem, który zmniejszy ryzyko rozlania. Koniecznie weź mokre chusteczki, żel antybakteryjny, chusteczki higieniczne, ubrania na zmianę, mały kocyk i poduszkę. Dzięki temu dzieci poczują się bezpiecznie i komfortowo.

Jak zająć dzieci w podróży?

Podróż koleją z dziećmi może być naprawdę udana. Wystarczy odrobina kreatywności! Możecie wspólnie liczyć stacje, wypatrywać zwierząt na polach, mostów czy tuneli, a także wymyślać historie o mijanych miejscach. Sprawdzą się też zabawy słowne: zgadywanki czy wymienianie rzeczy na daną literę.Takie zajęcia sprawiają, że czas mija szybciej, a dzieci mniej się nudzą.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i wsparciu nowoczesnych technologii wyprawa z dziećmi staje się spokojniejsza i przyjemniejsza. W ten sposób możesz pokazać im, że podróż pociągiem to coś więcej niż tylko przemieszczanie się z punktu A do B. To okazja do wspólnego przeżywania małych przygód, odkrywania świata i spędzania czasu razem inaczej niż na co dzień.

Artykuł sponsorowany