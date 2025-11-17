Chorosińska odpaliła się na temat „TzG”. Mocne podsumowanie zwycięzców
Finał „Tańca z Gwiazdami” jest już za nami, ale głosy o nim nie cichną. Teraz na jego temat wypowiedziała się także Dominika Chorosińska – znana z mocnych wypowiedzi, zwłaszcza na tematy polityczne.
Wielki finał jubileuszowej „Tańca z Gwiazdami” zachwycił fanów
Takie wydarzenia nie zdarzają się na co dzień. „Taniec z Gwiazdami” to wielki hit – dawniej stacji TVN, a dziś Polsatu. Produkcja hucznie zaplanowała jubileuszową edycję tanecznego show. Wielkie nazwiska, wielkie powroty i wielkie emocje – wszystko to złożyło się na jedną z najciekawszych edycji ostatnich lat. Fani niemalże co odcinek byli zaskakiwani niespodziankami – nie było miejsca na nudę i monotonię.
Finał mogła wygrać tylko jedna para – tym razem najlepszymi okazali się Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska.
Nie dowierzam. Czuję się jakby, był w jakiejś kompletnie innej czasoprzestrzeni. Ale chciałbym kilka słów od siebie powiedzieć. Przede wszystkim chciałbym najbardziej na świecie podziękować Madzi, bo, bo to jej podziękowania się najbardziej należą i chciałbym wam powiedzieć, że Madzia jest naprawdę piękną osobą i to, że jest piękną kobietą, to myślę, że wszyscy wiecie i widzicie. Natomiast myślę, że nikt z was nie wie, jak piękną Madzia jest osobą wewnątrz i jakie ma wielkie serce i że należy jej się każde dobro po prostu tego świata. Bardzo ci dziękuję Madziu. Ta kula jest po prostu nasza wspólna i jestem super z tego zadowolony – mówił Bagiński.
Uczestnicy komentują finał „Tańca z Gwiazdami”
Choć wszyscy skupiają się na zwycięzcach – należy pamiętać równie o tych, którzy pomimo starań nie zdobyli pierwszej nagrody.
W moim przypadku są to łzy wielu różnych emocji, ale chyba przede wszystkim dzisiaj pojawiły się łzy szczęścia, a teraz to są łzy takiego po prostu zwykłego ludzkiego smutku, że ta przygoda dobiega końca. No ale taka jest natura rzeczy, że że rzeczy się kończą, dobiegają do swojego okresu i trzeba iść dalej – powiedział nam Maurycy Popiel.
Podobne poruszenia czuła druga gwiazda z finałowej trójki – Wiktoria Gorodecka.
Dobrze się czujemy. Cudownie. Jesteśmy szczęśliwi i spełnieni. To coś pięknego. 20. lecie „Tańca z gwiazdami”. Dla mnie też to bardzo ważna, okrągła rocznica. 10 lat temu dołączyłem do tego programu. Dziś dzięki Wiktorii zatańczyłem z moim przyjacielem. Moje ogromne marzenie zostało spełnione. Także przehandlowałbym kryształową kulę za to jeszcze raz — wyznała dla „Faktu” Wiktoria Gorodecka.
Dominika Chorosińska mocno o finale „Tańca z Gwiazdami”
Dominika Chorosińska, znana posłanka PiS często wypowiada się na tematy społeczne i polityczne, nie gryząc się przy tym w język – tak było i tym razem. Okazało się, że nawet ona śledziła finał hitowego tanecznego show. Jak przyznaje – wynik ją zadowolił.
Koniec oglądania „Tańca z gwiazdami” i… wygrali Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magda Tarnowska! Duet, który od początku pokazał, że pasja + ciężka praca + serce = absolutna petarda na parkiecie. Bagi, 24-letni twórca internetowy, którego wielu totalnie nie widziało w roli faworyta, dziś udowodnił całej Polsce, że determinacja potrafi zmienić marzenia w rzeczywistość. Ale prawdziwy szok przyszedł dopiero po ogłoszeniu wyników… – napisała.
Poruszył ją również szlachetny gest zwycięzcy.
Całą główną nagrodę – 200 000 zł – oddaje na stowarzyszenie pomagające dzieciom z zespołem Downa. Bo jego siostra również należy do takich wspaniałych osób ❤️. To jest wartość. To jest serce na dłoni.
Chorosińska nie kryje zachwytu nad dwojgiem młodych ludzi, którzy już w takim wieku odnieśli ogromny sukces.
A obok niego – Magda Tarnowska – tancerka, która przez cały program pokazywała nie tylko profesjonalizm i siłę, ale też ogromną wewnętrzną wrażliwość. Wielokrotnie podkreślała, że w życiu prowadzi ją wiara i że to właśnie ona pomaga jej przechodzić przez najtrudniejsze momenty.
Nie epatuje tym, nie narzuca – po prostu pokazuje, że można wierzyć pięknie, spokojnie i autentycznie – zachwycała się Chorosińska.
I dodała:
Bagi i Magda – dwójka młodych ludzi, którzy pokazali, że dobro naprawdę istnieje, że talent może iść w parze ze skromnością, a zwycięstwo może mieć sens większy niż Kryształowa Kula – podsumowała.
