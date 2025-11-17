Finał „Tańca z gwiazdami” dostarczył Mikołajowi „Bagiemu” Bagińskiemu tyle emocji, że jak sam przyznał, nie był w stanie zmrużyć oka. Jeszcze nad ranem udostępnił fanom zdjęcie, które zostawił na łóżku przed wyjściem na nagranie. Wzruszona społeczność influencera komentuje jego reakcję na historyczne zwycięstwo.

Bagi wygrał „Taniec z gwiazdami” i… nie mógł spać

17.edycja „Tańca z gwiazdami” dobiegła końca. O Kryształową Kulę walczyły trzy pary:

• Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska,

• Maurycy Popiel i Sara Janicka,

• Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.

Zwycięstwo trafiło do Bagiego i Tarnowskiej, którzy od pierwszych odcinków uchodzili za jedną z najmocniejszych par tej edycji. W swoim finałowym przemówieniu influencer nie krył emocji i podziękował partnerce za wspólną drogę. Zdradził też, że całą wygraną przekaże na stowarzyszenie wspierające osoby z zespołem Downa.

,,Całe te 200 tys. wrzucamy na stowarzyszenie, które wspiera osoby z zespołem Downa” – ogłosił.

„Idę spać, jutro napiszę więcej”

Choć za kulisami panowała euforia, po powrocie do domu Bagi nie potrafił się wyciszyć. W środku nocy, a właściwie nad ranem, opublikował na InstaStories zdjęcie kartki, którą zostawił na łóżku przed wyjściem na wielki finał.

Widniał na niej odręczny, wzruszający dopisek:

„Gratulacje Miki, doceń to. Niezależnie od wyniku bądź z siebie dumny”.

Tuż obok pojawił się kolejny podpis influencera, już po triumfie: „Wróciłem z Kryształową Kulą! Idę spać, jutro napiszę więcej”.

Zdjęcie, na którym widać zmęczenie i emocje, natychmiast obiegło fanów. Wielu z nich zwraca uwagę, że dla Bagiego ten udział był ogromnym przeżyciem i zakończył się nie tylko sukcesem, ale też symbolicznym spełnieniem marzeń.