Finał „Tańca z gwiazdami” dostarczył Bagiemu tyle emocji, że po triumfie nie był w stanie wrócić spokojnie do domu. Influencer właśnie opublikował nagranie, na którym widać, jak wyglądało jego spontaniczne świętowanie tuż po opuszczeniu studia.

Bagi w euforii po wygranej „Tańca z gwiazdami”

Jubileuszowa edycja „Tańca z gwiazdami” dobiegła końca. Głosami widzów zwyciężyli Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska. Tuż za nimi znaleźli się Maurycy Popiel i Sara Janicka, a trzecie miejsce przypadło Wiktorii Gorodeckiej i Kamilowi Kuroczce.

Bagi nie ukrywał wzruszenia. W swoim finałowym przemówieniu zapowiedział, że całą nagrodę, czyli 200 tys. zł, przekaże na stowarzyszenie wspierające osoby z zespołem Downa.

,Całe te 200 tys. wrzucamy na stowarzyszenie, które wspiera osoby z zespołem Downa – ogłosił.

Tak wyglądało świętowanie. Bagi pokazał nagranie

Po opuszczeniu studia Polsatu influencer ruszył w drogę z Magdaleną Tarnowską i właśnie wtedy nagrał film, który udostępnił na Instagramie.

Na wideo widać, jak siedzi z Kryształową Kulą na kolanach, całuje ją i śpiewa wraz ze współtowarzyszami słynne „To już jest koniec” Elektrycznych Gitar. W tle słychać śmiech, okrzyki i wyraźnie czuć euforię po wygranej.

Nagranie podpisał krótko:

Wczoraj po wyjechaniu ze studia.

Fani w komentarzach piszą, że „takiej radości dawno nie widzieli” i gratulują mu wygranej oraz gestu przekazania nagrody na cele społeczne.

