Zillmann dała do pieca na pożegnanie z „Tańcem z Gwiazdami”. Nie wytrzymała po decyzji jury

To miał być taneczny triumf, a skończyło się ogromnym zaskoczeniem. Katarzyna Zillmann i Janja Lesar pożegnały się z programem tuż przed finałem „Tańca z Gwiazdami”, mimo że ich paso doble zachwyciło jurorów i zapewniło im komplet punktów. W sieci zawrzało, a sama Zillmann opublikowała emocjonalne nagranie, w którym nie kryła swoich odczuć.

Zillmann zabrała głos po półfinale „TzG”

Półfinał 30. edycji „Tańca z Gwiazdami” przyniósł wszystko, czego oczekują widzowie- emocje, kontrowersje i taniec, o którym trudno zapomnieć. Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zaprezentowały pełne napięcia paso doble, w którym wystąpili również byli uczestnicy show – Albert Kosiński i Michał Kassin.

Ich występ był widowiskowy i dopracowany w każdym szczególe. Jurorzy nie mieli wątpliwości i przyznali parze maksymalne 40 punktów.

Iwona Pavlović nie szczędziła zachwytów: „Nie można oderwać od ciebie wzroku, Kasiu. Jesteś cudem na tym parkiecie.”

Z kolei Ewa Kasprzyk opisała taniec w typowym dla siebie stylu: ,,Paso sado-maso, bardzo mi się podobało! Wy jesteście dziewczyny z innej planety. Kosmitki!”

Burza komentarzy po występie Zillmann i Lesar

Choć jury było zachwycone, widzowie nie byli jednomyślni. W sieci zaroiło się od komentarzy, w których część osób zarzucała produkcji „faworyzowanie” Zillmann:

„Znowu to samo, nic nowego, ale 40 punktów wleciało.”

„Nie rozumiem zachwytu. Dla mnie, to teatr, nie taniec.”

„Kiedy produkcja przestanie robić wszystko, żeby Kasia była w finale?”

Nie brakowało jednak głosów wsparcia. Internauci bronili Zillmann i Lesar, podkreślając, że ich duet jest pierwszą jednopłciową parą w historii programu i wnosi do show coś świeżego, odważnego i emocjonalnego.

„To nie taniec – to sztuka. I dlatego ich kochamy.”

„Kasia i Janja przełamały schematy, dlatego budzą takie emocje.”

„Dałyśmy z siebie wszystko” – emocjonalne nagranie Zillmann

Jeszcze w trakcie emisji odcinka Katarzyna Zillmann opublikowała nagranie, w którym odniosła się do swojego występu i atmosfery wokół niego:

Naprawdę dałyśmy z siebie wszystko. Mam nadzieję, że zagwarantujecie nam to, że nie będziemy musiały już tej czaczy tańczyć (…) Dziękuję, naprawdę wyszło! (…) Jestem mega zadowolona, mam nadzieję, że paso się podobało – mówiła sportsmenka z wyraźnym wzruszeniem.

Mimo maksymalnej liczby punktów od jurorów Zillmann i Lesar pożegnały się z programem tuż przed wielkim finałem. Ich odejście wywołało lawinę komentarzy w sieci – od rozczarowania po słowa uznania.