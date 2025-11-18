Dziękuję serdecznie za wybór. Bardzo serdecznie. Chciałem podziękować panu marszałkowi Hołowni. Jesteś wzorem, jeżeli chodzi o prowadzenie obrad, jeżeli chodzi o marszałka. Wszystko zrobię, żeby poziom utrzymać. Mam nadzieję, że to się zdarzy — powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty wygłosił przemówienie po tym, jak decyzją posłów został marszałkiem Sejmu. Zwrócił się w nim do Szymona Hołowni i stwierdził, że polityk pełnił swoją funkcję z należytą uwagą i starannością:

Włodzimierz Czarzasty został nowym marszałkiem Sejmu. Zastąpił w tej roli dziennikarza i polityka — Szymona Hołownię. Mężczyzna w swoim przemówieniu podziękował poprzednikowi za pełnienie ważnej funkcji. Czarzasty na co dzień stara się chronić swoje życie prywatne przed mediami. Mało kto wie, że przez lata jest wierny swojej żonie. Wiemy, czym się zajmuje Małgorzata Czarzasta.

Włodzimierz Czarzasty ma piękną żonę. Kim jest Małgorzata Czarzasta?

65-letni polityk może mówić o prawdziwym szczęściu w życiu prywatnym, ponieważ u jego boku od lat trwa Małgorzata Czarzasty. Jest to kobieta z klasą i imponującym CV. Partnerka współprzewodniczącego Nowej Lewicy nie tylko skończyła magisterkę i doktorat na Uniwersytecie Warszawskim, ale też od dawna odgrywa kluczową rolę w Wydawnictwie Muza, gdzie pełni funkcję wiceprezeski zarządu. Mało kto pamięta, że sam Czarzasty również był kiedyś mocno związany z tą firmą – przez dekadę należała do niego jej część!

To jednak nie koniec rodzinnych sukcesów. Małgorzata kieruje także Oh Book! – wydawnictwem założonym przez ich córkę, Igę, która poszła w ślady rodziców i wkroczyła w świat książek z przytupem.

Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z tabloidem tak skomentował nową rolę. Polityk nie krył poruszenia faktem, że został dziadkiem. Wyznał, że od lat o tym marzył i jest teraz bardzo szczęśliwy: