Kaczorowska zareagowała na wygraną Bagiego w „TzG”. To mówi o niej wszystko

Za nami wielki finał jubileuszowej edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Po emocjonujących i wyczerpujących tygodniach dowiedzieliśmy się, że zwycięzcą został influencer Mikołaj „Bagi” Bagiński. Na jego post dotyczący wygranej zareagowała nawet Agnieszka Kaczorowska.

Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska wygrywają „Taniec z Gwiazdami”

Jubileuszowa edycja „Tańca z gwiazdami” dobiegła końca. Głosami widzów zwyciężyli Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska. Tuż za nimi znaleźli się: Maurycy Popiel i Sara Janicka, a trzecie miejsce przypadło Wiktorii Gorodeckiej i Kamilowi Kuroczko.

Bagi i jego taneczna partnerka nie kryli wzruszenia. W swoim finałowym przemówieniu influencer zapowiedział, że całą nagrodę, która wynosi 200 tys. zł, przekaże na stowarzyszenie wspierające osoby z zespołem Downa. Warto wspomnieć, że jego siostra Matylda urodziła się z tym schorzeniem, stąd taki poruszający gest z jego strony.

Całe te 200 tys. wrzucamy na stowarzyszenie, które wspiera osoby z zespołem Downa – mówił Bagi.

Agnieszka Kaczorowska reaguje na wygraną Bagiego

Nie da się ukryć, że walka o Kryształową Kulę w finale „Tańca z gwiazdami” była bardzo zacięta. Wiele osób spodziewało się, że program wygrają Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, którzy otrzymali najwyższe noty od jurorów i byli wśród faworytów czy Maurycy Popiel i Sara Janicka, którzy także często dostawali wysokie noty.

Decyzją widzów wygrana jednak powędrowała do Mikołaja Bagińskiego i Magdaleny Tarnowskiej. Po finale podzielili się swoim szczęściem i opublikowali w social mediach wspólne zdjęcie, na którym zapozowali ze swoim trofeum, czyli Kryształową Kulą. W opisie znalazła się tylko emotka serduszka, ale w komentarzach fani od razu ruszyli z gratulacjami. Pod zdjęciem znalazła się również reakcja tancerki Agnieszki Kaczorowskiej, która po koleżeńsku polajkowała post.

Warto wspomnieć, że Aga Kaczorowska i Marcin Rogaceiwcz byli jedną z uwielbianych par 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Tworzyli taneczny duet, ale i życiowy, a ich potwierdzenie miłości ujrzało światło dzienne w pierwszym odcinku programu. Niestety para niespodziewanie odpadła w 7. odcinku, co wywołało ogromne zaskoczenie wśród widzów i internautów. Widać było, że tancerka po werdykcie miała żal, ale nic dziwnego, bo w swoją pracę wkładali całe serducho.