Cały internet huczy o rozstaniu Kasi Zillmann z Julią Walczak. Teraz Polsat dolał oliwy do ognia, publikując ich wspólne nagranie. Internauci oburzeni.

Kasia Zillmann w „Tańcu z Gwiazdami”

Katarzyna Zillmann to jedna z czołowych postaci polskiego wioślarstwa ostatnich sezonów. Jest znana nie tylko ze swoich osiągnięć na wodzie, ale także z publicznego zaangażowania. W życiu osobistym Zillmann przez pewien czas była związana z inną utytułowaną sportsmenką – kajakarką Julią Walczak, która ma na koncie tytuł wicemistrzyni świata zdobyty trzy lata temu. Równolegle z karierą, Zillmann aktywnie wykorzystywała swoją rozpoznawalność, konsekwentnie wspierając inicjatywy związane ze społecznością LGBT+.

Ostatnie miesiące przyniosły jednak zmiany w jej życiu, które były szeroko komentowane. Wioślarka przyjęła zaproszenie do jubileuszowej edycji programu „Taniec z gwiazdami”. Na parkiecie stworzyła parę taneczną z Janją Lesar. Ich występy budziły emocje nie tylko ze względu na taniec – w trakcie emisji programu obie tancerki otwarcie demonstrowały swoją zażyłość. Kulminacją były momenty w jednym z odcinków oraz w samym finale, gdzie tuż po zakończeniu rywalizacji partnerki kilkukrotnie wymieniły pocałunki na oczach widzów.

Niespodziewanie, zaledwie dzień po wielkim finale tanecznego show, w mediach pojawiło się oświadczenie. Julia Walczak publicznie ogłosiła, że jej związek z Katarzyną Zillmann został zakończony.

Zobacz także: Z Zillmann nie jest najlepiej. Po „TZG” rozegrał się dramat

Rozstanie Zillmann i Walczak

Intensywna fala spekulacji przetoczyła się przez media natychmiast po programie. Wywołały ją zdjęcia z zakulisowego przyjęcia, na których wioślarka została uwieczniona w wyraźnie radosnym nastroju, w bliskim towarzystwie Janji Lesar.

W obliczu tych doniesień i wzmożonego zainteresowania internautów, Julia Walczak zdecydowała się przerwać ciszę w nietypowy sposób. Zamiast nowego wpisu, opublikowała znaczący komentarz pod swoim archiwalnym postem na Instagramie. Ironia polegała na tym, że wspomniany post pierwotnie celebrował jej sukces, jakim było „poderwanie medalistki olimpijskiej”.

Nieaktualne jak coś – napisała.

Tymczasem stacja wstawiła post, na którym widzimy Zillmann i Walczak (jeszcze) szczęśliwie zakochane. Wywołał on prawdziwą burzę w sieci.

Zobacz także: Dramat Kasi Zillmann po porażce w „TzG”. Jej życie jest w rozsypce. Fani płaczą razem z nią

Nagranie z Zillmann i Walczak po rozstaniu

Najnowszy wywiad z Katarzyną Zillmann i Julią Walczak dla Polsat Cafe, promowany obecnie w mediach społecznościowych stacji, wzbudza szczególne zainteresowanie. Nagranie rozmowy z Krzysztofem Ibiszem odbyło się dużo wcześniej, jednak jego emisja niefortunnie zbiega się w czasie z szokującymi doniesieniami o rozstaniu sportsmenek.

W wywiadzie, który nabiera teraz nowego kontekstu, kajakarki poruszały tematykę kobiecości, budowania silnego związku oraz odpowiadały na pytania w quizie, np. o to, która z nich jest większą romantyczką.

Nawiązując do naszej relacji, ona super wybrzmiewa w przestrzeni publicznej. Co jest dla mnie mega misją też, taką trochę życiową – mówiła w wywiadzie Katarzyna Zillmann.

Internauci natychmiast zareagowali, a profile społecznościowe Polsat Cafe zalała lawina nieprzychylnych komentarzy. Użytkownicy zarzucają stacji publikowanie nieaktualnych i przedawnionych treści, co wywołało duże oburzenie w sieci.