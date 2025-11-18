Polsat opublikował zakulisowe nagranie z Zillmann i Walczak. Wpadka po której grzmią fani
Cały internet huczy o rozstaniu Kasi Zillmann z Julią Walczak. Teraz Polsat dolał oliwy do ognia, publikując ich wspólne nagranie. Internauci oburzeni.
Kasia Zillmann w „Tańcu z Gwiazdami”
Katarzyna Zillmann to jedna z czołowych postaci polskiego wioślarstwa ostatnich sezonów. Jest znana nie tylko ze swoich osiągnięć na wodzie, ale także z publicznego zaangażowania. W życiu osobistym Zillmann przez pewien czas była związana z inną utytułowaną sportsmenką – kajakarką Julią Walczak, która ma na koncie tytuł wicemistrzyni świata zdobyty trzy lata temu. Równolegle z karierą, Zillmann aktywnie wykorzystywała swoją rozpoznawalność, konsekwentnie wspierając inicjatywy związane ze społecznością LGBT+.
Ostatnie miesiące przyniosły jednak zmiany w jej życiu, które były szeroko komentowane. Wioślarka przyjęła zaproszenie do jubileuszowej edycji programu „Taniec z gwiazdami”. Na parkiecie stworzyła parę taneczną z Janją Lesar. Ich występy budziły emocje nie tylko ze względu na taniec – w trakcie emisji programu obie tancerki otwarcie demonstrowały swoją zażyłość. Kulminacją były momenty w jednym z odcinków oraz w samym finale, gdzie tuż po zakończeniu rywalizacji partnerki kilkukrotnie wymieniły pocałunki na oczach widzów.
Niespodziewanie, zaledwie dzień po wielkim finale tanecznego show, w mediach pojawiło się oświadczenie. Julia Walczak publicznie ogłosiła, że jej związek z Katarzyną Zillmann został zakończony.
Rozstanie Zillmann i Walczak
Intensywna fala spekulacji przetoczyła się przez media natychmiast po programie. Wywołały ją zdjęcia z zakulisowego przyjęcia, na których wioślarka została uwieczniona w wyraźnie radosnym nastroju, w bliskim towarzystwie Janji Lesar.
W obliczu tych doniesień i wzmożonego zainteresowania internautów, Julia Walczak zdecydowała się przerwać ciszę w nietypowy sposób. Zamiast nowego wpisu, opublikowała znaczący komentarz pod swoim archiwalnym postem na Instagramie. Ironia polegała na tym, że wspomniany post pierwotnie celebrował jej sukces, jakim było „poderwanie medalistki olimpijskiej”.
Nieaktualne jak coś – napisała.
Tymczasem stacja wstawiła post, na którym widzimy Zillmann i Walczak (jeszcze) szczęśliwie zakochane. Wywołał on prawdziwą burzę w sieci.
Nagranie z Zillmann i Walczak po rozstaniu
Nawiązując do naszej relacji, ona super wybrzmiewa w przestrzeni publicznej. Co jest dla mnie mega misją też, taką trochę życiową – mówiła w wywiadzie Katarzyna Zillmann.
- Wlasnie dzis sie rozstaly hahaha
- Źle się zestarzało…
- Już chyba dawno nieaktualne
- Ups…
- Masakra… – czytamy.