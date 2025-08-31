Dawid Podsiadło zakończył wczoraj swoim koncertem pierwszą edycję festiwalu Zorza. Wokalista zachwycił fanów aksamitnym głosem i pięknymi kompozycjami, które wyśpiewał fanom ze sceny. Przy okazji Dawid Podsiadło zdradził, że już w przyszły roku wraca z czterema koncertami, które zagra na stadionie. Fani byli zachwyceni faktem, że będą mogli zobaczyć artystę kolejny raz na wielkiej scenie. Zdradził, kiedy ruszy przedsprzedaż płyt!

Dawid Podsiadło w trakcie koncertu powiedział, że już wkrótce wraca do fanów z nową muzyką. Artysta planuje skończyć nagrywanie płyty w 2026 roku.

Kochani, ZORZA pięknie zaświeciła w tym roku po raz ostatni, dając nam teraz chwilę oddechu. Oddechu, który sam wykorzystam na dokończenie pracy nad nową muzyką, która trafi do was w przyszłym roku. No i wypadałoby się z tej okazji spotkać może, coś zaplanować… No to powiem też tu, bo się w Katowicach wygadałem — po dwóch latach wracamy na stadiony, z nową sceną 360 stopni i tymi właśnie, nowymi piosenkami — podsumował Dawid Podsiadło.

