Ewa Wachowicz ma teraz przed sobą wiele wyzwań zawodowych. Razem z Krzysztofem Ibiszem współprowadzi program śniadaniowy: „Halo tu Polsat”. Widzowie bardzo ciepło powitali nową parę prowadzących. Ostatnio Ewa Wachowicz oprócz projektów telewizyjnych skupia się także na prowadzeniu krakowskiej restauracji Zalipianki. Prezenterka w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, że czasami zastępuje kelnerki w swojej restauracji. Tak reagują na nią goście!

Ewa Wachowicz nosi dania we własnej restauracji. „Ludzie robią sobie ze mną zdjęcia!”

Ewa Wachowicz w wywiadzie dla reportera Kozaczka powiedziała, że kiedy tylko ma czas, to jeździ do swojej krakowskiej restauracji. Słynna miss nie boi się żadnych wyzwań. Kiedy brakuje rąk do pracy, to piękna prezenterka zakasuje rękawy i sama podaje dania gościom!

Jeżeli jestem w Krakowie, to jestem w restauracji codziennie. […] Staram się być zawsze, jeżeli mamy jakieś wyjątkowe wydarzenia. Urodziny, rocznicę ślubu, czyjeś imieniny. Zawsze staram się być i składać życzenia naszym gościom. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby oni wiedzieli, że to nie jest moja restauracja tylko z imienia i nazwiska. Ale ja tam naprawdę jestem i wszystkich goszczę, a jak się kogoś gości, to też podaje się jedzenie — podsumowała Ewa Wachowicz.

