Sean „Diddy” Combs od niemal roku przebywa w areszcie w związku z zarzutami m.in. o przemoc seksualną, transport ludzi w celu prostytucji i udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Ruszył proces Seana „Diddy’ego” Combsa. Dzieci pojawiły się w sądzie, tak przywitał się z nimi….

Zastraszany przez współwięźniów

Raper przeżył w więzieniu moment, który mógł skończyć się dla niego tragicznie. Jak powiedział jego bliski znajomy Charlucci Finney w rozmowie z „Daily Mail” do celi artysty wtargnął inny osadzony z prowizorycznym nożem.

Obudził się z nożem przy gardle. Nie wiem, czy on go odepchnął, czy przyszli strażnicy, wiem tylko, że tak się stało — relacjonuje Finney, podkreślając, że atak miał wyraźny charakter zastraszenia.

Justyna Steczkowska rozpętała burzę! Cytat z P. Diddy’ego rozwścieczył fanów

Według przyjaciela Diddy’ego celem napastnika było przestraszenie celebryty i wysłanie jasnego komunikatu: „Następnym razem nie będziesz miał tyle szczęścia”.

Gdyby ten facet chciał go skrzywdzić, Sean by ucierpiał. Wystarczyłaby sekunda, żeby poderżnąć mu gardło i go zabić — stwierdził.

To nie pierwszy incydent z nożem przy Diddy’m. Jak przypomina ekipa prawna wokół gwiazdora, to już wcześniej inny więzień zbliżył się do niego z ostrzem, lecz na czas zdążyli zareagować strażnicy. W związku z rosnącym zagrożeniem obrońcy Seana starają się teraz o przeniesienie go do aresztu o niższym rygorze.

Była partnerka „Diddy’ego” ujawnia SZOKUJĄCE kulisy ich związku: „Czasem zrobiłam złą minę i dostawałam w twarz”