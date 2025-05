W końcu ruszył wyczekiwany proces Seana Combsa znanego wszystkim jako „Diddy”. Raperowi postawiono wiele zarzutów w tym handel ludźmi czy wykorzystywanie seksualne. W sądzie wstawiła się również ex partnerka Diddy’ego, która ujawniła ich wręcz brutalną relację.

Ruszył proces Seana „Diddy’ego” Combsa. Dzieci pojawiły się w sądzie, tak przywitał się z nimi….

Cassie Ventura wyznaje mroczną przeszłość z Diddy’m

Sean „Diddy” Combs, czyli amerykański raper i producent muzyczny, w końcu stanął przed nowojorskim sądem, aby odpowiedzieć za swoje skandaliczne czyny z przeszłości. Lista jego wybryków jest długa, jednak te najważniejsze dotyczą: prowadzenia „przedsiębiorstwa przestępczego”, które zajmowało się handlem ludźmi, przemocy fizycznej i wykorzystywania seksualnego kobiet czy organizowanie nielegalnych imprez narkotykowych i seksualnych zwanych „Freak Offs”.

To jednak nie koniec mrocznej przeszłości muzyka. W sądzie podczas rozprawy wstawiła się również Cassie Ventura, czyli była dziewczyna rapera. Ich drogi zeszły się kiedy ona miała 19 lat, a on 37. Ich toksyczny związek trwał z przerwami w latach 2007-2018. Jednak dopiero w 2023 roku piosenkarka wniosła pozew przeciwko Combsowi, oskarżając go o lata znęcania się fizycznego i psychicznego, kontroli i wielu manipulacji. Jakiś czas temu do sieci trafiło nawet nagranie z kamer hotelowych, na których widać jak raper kopie i znęca się nad swoją partnerką.

Bił mnie w głowę, przewracał, szarpał, kopał, deptał mnie po głowie, gdy leżałam na ziemi. Czasem czułam, że to już nawet nie chodzi o mnie… Czasem zrobiłam złą minę i dostawałam w twarz – mówiła w sądzie Cassie.

Sean „Diddy” Combs pojawił się w sądzie. Próbuje opóźnić proces!

Jak się okazuje, była dziewczyna rapera, latami znosiła jego upokorzenia seksualne, przemocowe i emocjonalne, które zdarzały się praktycznie codziennie. Niestety bała się od niego odjeść i obawiała się także mu sprzeciwić w jakiejkolwiek sytuacji. Co więcej, Diddy miał również kontrolować jej wygląd czy zachowanie, a gdy ta chciała odmówić, zastraszał ją czy groził.

Zmieniało się to, jak wyglądał. Opisałabym to tak, że jego oczy stawały się czarne. To już nie była wersja osoby, w której byłam zakochana. Czasem nie wiedziałam, kim będzie, jak się obudzi – dodała dziewczyna.

Kolejne KOMPLIKACJE w sprawie Diddy’ego! Stracił obrońcę tuż przed rozprawą

Cassie Ventura została również zapytana przez sąd o udział w nielegalnych imprezach „Freak Offs” organizowanych przez Combsa. Ta przyznała, że nie spodziewała się takich konsekwencji, ale też nie sprzeciwiała mu się w tej kwestii, bo najzwyczajniej się go bała.

Potem tych imprez było coraz więcej. To nie było coś, na co miałam ochotę, przynajmniej nie tak często. Bałam się powiedzieć Diddy’emu „Nie”. Bałam się, że to go rozzłości – tłumaczyła Cassie.

Warto dodać, że jeśli Diddy zostanie uznany za winnego swoim przewinieniom, to grozi mu nawet dożywocie. Jak podają media, proces ma potrwać jeszcze około dwa miesiące, a w trakcie jego zeznawać będą świadkowie, jego pracownicy czy ci, którzy pomagali mu się ukrywać.