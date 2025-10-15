Na Instagramie Justyna Steczkowska opublikowała fragment przemowy P.Diddy’ego z gali wręczenia nagród ,,Icon Award” w 2020 roku. Muzyk ubolewał wtedy, że hip-hop jest niedoceniany przez środowisko Grammy.

My kontrolujemy, co jest dobre. My mówimy, co jest hot. My kontrolujemy, czego słuchają wasze dzieci, jakie noszą spodnie. My kontrolujemy wszystko. Jak coś poprzemy, to będzie. Jak nie, to nie będzie – brzmiał cytat przytoczony przez Steczkowską.

Cytat, który podzielił fanów

Co więcej, Justyna postanowiła dodać do tego własny komentarz, w którym przyznała, że z perspektywy czasu słowa brzmią jako zapowiedź ,,cichej tyranii”.

Słowa wypowiedziane z dumą przez człowieka, który okazał się okrutnym oprawcą, gwałcicielem i tyranem. I teraz pytanie… czy możemy nazywać go artystą, bo wyprodukował znane na całym świecie płyty? – zastanawiała się Steczkowska.

W dalszej części wpisu artystka postanowiła napisać, czym dla niej jest muzyka i czego od niej wymaga. Według niej współczesna kultura masowa coraz częściej kieruje uwagę ludzi w stronę pozoru, a nie prawdziwej sztuki.

Show-biznes często działa jak zaklęcie: wybiera, co widzisz, czego słuchasz, co wspierasz swoją energią i uwagą. I może właśnie po to jesteśmy, by nie grać w tę grę, by być uważnym, czujnym i świadomym, by zmienić zasady. Nie wszystko, co świeci na scenie, jest światłem. Nie każda nagroda ma wartość. Nie każdy artysta ma szansę do was dotrzeć. Wielu z nich ginie po drodze, pomimo piękna, jakie w sobie niosą. Może czas szukać muzyki, która leczy, nie sprzedaje? Czasem mam wrażenie, że świat nie potrzebuje teraz kolejnych idoli, ale uzdrowicieli dźwiękiem.

Pod postem artystki szybko rozgorzała dyskusja. Część fanów była zachwycona jej głębokim przesłaniem i filozoficznym tonem wypowiedzi. Pojawiły się komentarze w stylu:

„Pani Justyno, wreszcie ktoś mówi o sztuce z serca, nie z marketingu” czy „To najprawdziwsze słowa, jakie przeczytałem od dawna.”

Nie zabrakło jednak głosów krytyki.

„P. Diddy to przestępca. Rozumiem przekaz, ale akurat wstawianie jego facjaty to nie terapia…” – napisał jeden z użytkowników.

„Czy osobę, która została skazana za handel ludźmi, powinniśmy cytować? Chyba raczej wymazywać z historii, a nie promować” – dodała inna komentująca.

