Mindak jeszcze na początku lipca wystąpił na kanale Misja Mieszkanie w serwisie YouTube. Wyglądał na zdrowego i szczęśliwego, dlatego można wykluczyć jakąś ciężką chorobę, z która zmagał się od lat.

To jest niemożliwe. Bardzo lubiłam oglądać Pana Macieja. Profesjonalista z sercem do tego co robi, życzliwością dla ludzi, poczuciem humoru i nienaganną prezencją. Najlepszy. Ogromny smutek i żal. Kondolencje dla rodziny – czytamy komentarz pod filmem.