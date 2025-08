W czwartek odbyła się ramówka Polsatu, podczas której przedstawiono wszystkich uczestników nowej edycji „Tańca z gwiazdami”. Nie zabrakło Marcina Rogacewicza. To właśnie on wzbudza największe emocje. Już myśleliśmy, że może zadebiutuje na ściance z ukochaną Agnieszką Kaczorowską, ale widocznie to jeszcze nie ten moment.

Nasz reporter obecny na miejscu przekazał, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz trzymali się od siebie z daleka. Obydwoje wypełniali swoje obowiązki m.in. udzielali wywiadów i pozowali na ściance. Natomiast można się domyślać, że to był ich przemyślany plan.

Chwilę później, podczas prezentacji uczestników Tańca z gwiazdami, wydarzyło się coś, co nie umknęło uwadze dziennikarzy. Pod koniec show, gdy tancerze i gwiazdy schodzili ze sceny, Agnieszka niespodziewanie objęła Marcina od tyłu. Ten spojrzał jej głęboko w oczy, a ona nie odrywając wzroku, pociągnęła go za sobą na skraj sceny.

Także nasz reporter było zaskoczony zachowaniem tancerki, która wprost dała do zrozumienia, że Marcin Rogacewicz jest jej.