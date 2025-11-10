To wydanie „Dzień Dobry TVN” było jednym z najbardziej niepokojących w historii programu. Dorota Wellman nagle zasłabła. W studiu błyskawicznie pojawili się medycy, którzy przewieźli ją do szpitala. Na co choruje ulubienica widzów?

Dorota Wellman trafiła do szpitala prosto ze studia „Dzień Dobry TVN”

Dorota Wellman od ponad dwóch dekad należy do najważniejszych postaci polskiego dziennikarstwa telewizyjnego. Choć w przeszłości związana była z Polsatem i Telewizją Polską, to właśnie w TVN odnalazła swoje zawodowe miejsce. Tam stworzyła jeden z najbardziej lubianych duetów w historii śniadaniówek – z Marcinem Prokopem.

Ich wspólna energia, poczucie humoru i naturalność od lat przyciągają widzów przed ekrany. Niewielu jednak wiedziało, że w życiu Doroty Wellman od dawna toczy się cicha walka – walka o zdrowie, którą prezenterka prowadzi mimo bólu i wyczerpania.

Dlaczego Dorota Wellman rzadziej prowadzi „Dzień Dobry TVN”?

Od kilku miesięcy fani Doroty Wellman zaczęli zauważać, że prezenterka coraz rzadziej pojawia się na ekranie. W niektórych wydaniach „Dzień Dobry TVN” obok Marcina Prokopa zasiadała inna prowadząca, co wywołało falę pytań i spekulacji.

Okazało się, że powodem absencji były problemy zdrowotne, które od lat dają się dziennikarce we znaki. Choć z pozoru niegroźne, w jej przypadku przybrały dramatyczny obrót.

Na co choruje Dorota Wellman?

Prezenterka, znana z bezkompromisowej szczerości, w rozmowie z RMF FM zdecydowała się opowiedzieć o swojej dolegliwości. Od wielu lat zmaga się z migreną – chorobą przewlekłą, która potrafi wykluczyć z życia na długie dni.

Kiedyś mówiło się: „przestań pie…yć, boli cię główka, paluszek i główka szkolna wymówka”… No nikomu nie życzę takiej choroby przewlekłej, bo to jest choroba przewlekła – przyznała Dorota Wellman.

Migrena w jej przypadku nie ogranicza się do bólu głowy. Ataki bywają tak silne, że uniemożliwiają jej normalne funkcjonowanie, a nawet prowadzenie programu na żywo.

Dorota Wellman straciła przytomność w „Dzień Dobry TVN”

Telewizja na żywo nie wybacza błędów ani słabości. Mimo ogromnego doświadczenia i profesjonalizmu, Dorota Wellman nie zawsze była w stanie ukryć objawy choroby. W jednym z wydań programu doszło do sytuacji, której nie zapomni ani ekipa, ani widzowie.

Któregoś dnia w „Dzień Dobry TVN”, gdy po raz pierwszy zabrała mnie stamtąd karetka pogotowia, ja już zwalniałam, czyli zaczęłam mówić inaczej. Już wiedziałam, że jest taki ból głowy i mówię do Marcina: „Zemdleję na reklamach”. I zemdlałam na reklamach – wspominała prezenterka.

Zasłabnięcie Wellman w studiu było momentem granicznym. Wezwano karetkę, a dziennikarka trafiła do szpitala. Widzowie, nieświadomi dramatycznych kulis, zobaczyli jedynie nagłą zmianę prowadzących po przerwie reklamowej.

Wsparcie i siła przyjaźni

Nie bez znaczenia w tej historii jest obecność Marcina Prokopa – partnera ekranowego, ale też wieloletniego przyjaciela Wellman. Ich relacja wykracza daleko poza granice zawodowe. To właśnie dzięki wzajemnemu wsparciu i zrozumieniu duet przetrwał w branży medialnej znacznie dłużej niż większość telewizyjnych par.

Wspólnie prowadzili „Pytanie na śniadanie” w TVP, a w 2007 roku przenieśli się do TVN, tworząc markę, której zaufały miliony Polaków. Dziś trudno sobie wyobrazić „Dzień Dobry TVN” bez ich błyskotliwych ripost i autentycznej chemii.

Dorota Wellman wróciła na antenę, mimo choroby

Na szczęście kryzys zdrowotny nie oznaczał dla Doroty Wellman końca kariery. Po okresie rekonwalescencji i odpowiednim leczeniu dziennikarka wróciła na plan. W najnowszych odcinkach „Dzień Dobry TVN” ponownie pojawiła się u boku Marcina Prokopa, a widzowie z radością powitali ją na ekranie.

Choć migrena nadal towarzyszy jej na co dzień, Dorota Wellman pokazuje, że determinacja, profesjonalizm i pasja potrafią przezwyciężyć nawet najtrudniejsze przeszkody.

Dorota Wellman – kobieta z misją

W świecie, w którym telewizja często stawia na wizerunek, Dorota Wellman wyróżnia się autentycznością. Nie boi się mówić o swoich słabościach, chorobie czy emocjach. Od lat jest symbolem siły kobiet w mediach – tych, które mimo przeciwności walczą, by robić to, co kochają.

