Agnieszka Woźniak-Starak kilka miesięcy temu pożegnała się z „Dzień dobry TVN”, tłumacząc swoją decyzję potrzebą zmian i nowych wyzwań. Nikt jednak nie spodziewał się, że jej szybki występ w „Pytaniu na Śniadanie” ponownie rozbudzi w niej telewizyjny apetyt. Z informacji Pudelka wynika, że dziennikarka prowadzi już zaawansowane rozmowy o powrocie do TVP – i to nie jako gość, lecz jako prowadząca.

Agnieszka Woźniak-Starak odchodzi z „Dzień dobry TVN”

W czerwcu Agnieszka Woźniak-Starak oficjalnie zakończyła swoją współpracę z „Dzień dobry TVN”. W oświadczeniu opublikowanym na Instagramie podkreślała, że lubi zmiany, a w stacji zaszło wiele roszad personalnych. Dziennikarka zauważyła, że większości osób, z którymi zaczynała, nie ma już w ekipie, a jej współpraca z obecną dyrektor programową, Lidią Kazen, nie układała się idealnie, co zresztą sama zaznaczyła:

Aldona Wejchert, Edward Miszczak, Piotr Korycki, Katarzyna Mazurkiewicz, Rinke Rooyens, dziękuję. Nigdy też nie zapomnę Waszego wsparcia w najtrudniejszym dla mnie momencie w życiu prywatnym. Lidia Kazen, Tobie też dziękuję, próbowałyśmy – napisała.

Jej odejście było szeroko komentowane, a fani zastanawiali się, jaką drogę obierze po zakończeniu telewizyjnej współpracy.

Zobacz: Rogacewicz oskarża tancerzy i uczestników „TzG”. Kaczorowska uderza z podwójną siłą

Powrót na Woronicza po 13 latach: „Super tu być”

Niespodziewanie w połowie października dziennikarka pojawiła się w „Pytaniu na Śniadanie”, tym razem w roli gościa. Był to jej pierwszy powrót do Telewizji Polskiej od 13 lat. Przypomniano wówczas, że Woźniak-Starak prowadziła „Pytanie na Śniadanie” w latach 2010–2012, a jeszcze wcześniej, od 2005 roku, była jedną z twarzy kultowej śniadaniówki „Kawa czy herbata?”. Wizyta na Woronicza wywołała w niej ogromny sentyment

Super tu być. Wczoraj tak próbowałam policzyć i minęło chyba 13 lat. Czuję się świetnie, jesteśmy w nowym budynku, który widzę pierwszy raz – powiedziała na antenie.

Jak ustalił Pudelek, to właśnie ta wizyta sprawiła, że dziennikarka znów zapragnęła wrócić do formatu śniadaniowego, tym razem już jako prowadząca. Według informatorów rozmowy przebiegały zaskakująco dobrze.

Zobacz: Uczestnicy „TzG” wyśmiali Kaczorowską i Rogacewicza. Karolak rzucił mocną obelgą

Rozmowy na finiszu? TVP chce ją w gronie prowadzących

Według ustaleń portalu, w Telewizji Polskiej jej chęć powrotu została przyjęta pozytywnie. Osoba związana z produkcją przekazała:

Byliśmy tym pozytywnie zaskoczeni. Rozmowy przebiegły pomyślnie i wkrótce będziemy mogli podzielić się szczegółami. Cieszymy się, że taka profesjonalistka zasili grono prowadzących.

Źródła Pudelka twierdzą, że kwestie formalne są już praktycznie dopięte, a widzowie mogą spodziewać się jej powrotu na antenę w najbliższym czasie. Jeśli doniesienia się potwierdzą, będzie to jeden z najbardziej spektakularnych transferów w polskiej telewizji śniadaniowej ostatnich lat.

Zobacz: Odchudzona Joanna Liszowska pręży się przed aparatem. Zafundowała fanom niezłe widoki