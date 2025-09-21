Drugi odcinek „Tańca z gwiazdami” miał być świętem tańca i muzyki, ale finał występu jednej z par przyprawił publiczność o dreszcze. Jako drudzy na parkiecie zaprezentowali się Maurycy Popiel i Sara Janicka. Zatańczyli żywiołowego quickstepa, a ich występ zdobył przychylność jurorów. Wszystko przebiegało idealnie, aż do ostatniej chwili tańca.

Kulminacją układu miał być efektowny finał, w którym tancerka siada na kolanach Maurycego. Niestety, Sara straciła równowagę i upadła niefortunnie na parkiet. Aktor natychmiast szybko pomógł wstać partnerce.

Krzysztof Ibisz od razu skierował pytanie do tancerki, czy nic się nie stało. Na całej sali zapadła cisza. Na szczęście para szybko obróciła sytuację w żart.

Pokazaliśmy, jak się upada – skomentowali.

Para taneczna szybko zaznaczyła, że jest w porządku. Incydent nie był częścią ich choreografii. Reakcja rozładowała napięcie i spotkała się z dużą empatią od widzów na sali.

