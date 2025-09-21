Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to jedna z par 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Poza duetem tanecznym tworzą też duet życiowy, co po tygodniach spekulacji potwierdzili na wizji ostatniego odcinka. W dzisiejszym, drugim odcinku widzowie usłyszą niezwykle osobisty dialog pomiędzy tą dwójką, która po praz pierwszy tak otwarcie mówi o swoim związku.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wreszcie potwierdzili swoją relację podczas emisji pierwszego odcinak 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Para od kilku tygodni wzbudzała ogromne zainteresowanie w mediach i wśród internautów, a jeszcze większe emocje pojawiły się tuż po tym jak okazało się, że zatańczą razem w tanecznym show.

Choć od jakiegoś już czasu wszystkie znaki wskazywały na to, że od jakiegoś czasu mają się ku sobie, to oboje nie komentowali statusu swojej relacji, aż do pierwszego odcinka. To właśnie wtedy padło pytanie o miłość i związek, na co para odpowiedziała soczystym pocałunkiem.

Już dziś w niedzielę (21 września) o godzinie 19.55 widzowie Polsatu zobaczą drugi odcinek „Tańca z gwiazdami”. W materiale poprzedzającym taneczny występ Agnieszki i Marcina widzowie zobaczą ich wspólny dialog, w którym para po raz pierwszy odnosi się do ich ostatniego pocałunku przed kamerami oraz zdradzą kulisy swojej relacji.

„Zrobiłem to po swojemu. Myślę, że to nie wymaga już żadnego komentarza. Kropka” – powiedział Marcin.

„Tu się jeszcze dużo wydarzy (…). Tylko bez całowania w tym odcinku” – odpowiedziała ze śmiechem Agnieszka. „Połączyła nas taka wspólnota doświadczeń. Oboje uważamy, że wolność, wsparcie, szacunek to najważniejsze rzeczy w relacji” – dodała tancerka.

„Ludzie spotykają się z takim swoim bagażem doświadczeń, ze swoimi ranami bliznami to nie tylko się w sobie zakochują, ale też się uzdrawiają” – kontynuowała Agnieszka.

W oczach Marcina pojawiły się łzy i powiedział: „Dziękuję ci, że jesteś. To ciekawy moment, w którym się spotkaliśmy. Niesamowite”. Wiesz co jest dla mnie najtrudniejsze, jak na razie? Nikt nie zna twojej prawdziwej historii, nikt nie zna mojej prawdziwej historii to dlaczego komentuje? Mam ochotę krzyczeć”.

Dziś Agnieszka i Marcin swoje wewnętrzne emocje przeleją na parkiet, a wykrzyczą je w ognistym paso doble. Będziecie oglądać?