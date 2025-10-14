Między Philippem Pleinem, a jego byłą partnerką Lucią Bartoli trwa zacięty spór o opiekę nad ich dwójką dzieci. Projektant mody oskarżony jest o próbę odseparowania dzieci od ich matki oraz odebrania praw rodzicielskich. W ostatnim wywiadzie tłumaczył, że jego działania mają na celu dobro dzieci. Te słowa wywołały ogromne kontrowersje w sieci.

Wizerunek ojca idealnego legł w gruzach! Prawniczka demaskuje Philippa Pleina

Morgana Brittany ujawnia sekrety Philippa

Dziennikarka Frauke Ludowig przeprowadziła niedawno rozmowę z projektantem. Po emisji programu pojawiły się negatywne komentarze oskarżające Frauke o stronniczość. Większość osób stwierdziła, że dziennikarka została ,,przekupiona” przez Philippa zwłaszcza, że dziennikarka pojawiła się w ubraniach jego marki. Co więcej, dziennikarka odniosła się do krytyki zapewniając, że chciała przedstawić punkt widzenia Lucii i nie wzięła pieniędzy za rozmowę z Philippem.

Od wczoraj otrzymuję niesłychanie dużo wiadomości pełnych nienawiści, ponieważ kręciliśmy z projektantem. Jako dziennikarka zależy mi na rzetelnym przedstawieniu faktów. Czekam na rozmowę z Lucią, aby móc przedstawić jej wersję wydarzeń – przekonuje Ludowig.

Philipp Plein w centrum rodzinnego skandalu! Sandra Kubicka włączyła się w dramat i poniosła konsekwencje…

Lucia Bartoli w swoich mediach społecznościowych poinformowała, że jest rozczarowana wykorzystywaniem ich dzieci jako tematu medialnego sporu. Oznajmiła, że oczekuje rzetelnego oraz bezstronnego przedstawienia faktów.

Jestem rozczarowana wykorzystywaniem moich dzieci jako medialnych atrakcji. Oczekuję, że każde stanowisko będzie prezentowane w sposób bezpieczny i bezstronny.

Później pojawił się wywiad dla ,,Bild”, którego projektant udzielił w niedzielę. Tam skupiono się na tym, że Lucia Bartoli od kilku dni publikuje w sieci ,,szokujące treści„. Według artykułu Lucia złożyła w 2024 roku wniosek o wyłączną opiekę nad dziećmi. Projektant zaczął to tłumaczyć, że sam pochodzi z rozbitej rodziny i nie chciał zafundować takiego losu swoim dzieciom. Na końcu owego artykułu pojawia się informacja, że Plein liczy, na ,,pokojowe rozwiązanie sprawy z byłą partnerką”.

W obronie Lucii stanęła była partnerka Phillippa, Morgana Brittany. Para spotykała się w 20217 roku, a ich relacja trwała zaledwie rok. Po rozstaniu kreator mody zarzucił byłej partnerce, że była z nim tylko dla pieniędzy i kontaktów. Ona nie pozostała mu dłużna i zarzuciła mu, że swoje ubrania szyję w Turcji, by potem sprzedawać je jako luksusowe towary: