Wczoraj (18 września 2025 roku) do mediów dotarły tragiczne informacje o śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Prokuratura ujawnia teraz, że po zaistniałym dramacie piosenkarz pojawił się na miejscu. Głos w tej sprawie zabrali także sąsiedzi artysty, którzy są zszokowani niespodziewanym odejściem Edyty Rynkowskiej.

Rodzinę znanego piosenkarza, Ryszarda Rynkowskiego spotkała niewyobrażalna tragedia. 52-letnia Edyta Rynkowska, została znaleziona martwa w mieszkaniu w Brodnicy. Śmierć żony muzyka wstrząsnęła opinią publiczną, a informacja o jej odejściu wywołała falę współczucia i niedowierzania.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby. Lekarz stwierdził zgon, a prokuratura podjęła decyzję o zabezpieczeniu ciała w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. Na ten moment wykluczono udział osób trzecich.

Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon kobiety. Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności procesowe, a po ich zakończeniu decyzją prokuratora ciało kobiety zabezpieczono do sekcji – poinformował mł. asp. Paweł Dominiak, oficer prasowy KPP w Brodnicy.

Ze wstępnych oględzin wynika, że ukochana muzyka zmarła z przyczyn naturalnych lub chorobowych. Prokuratura jednak wszczęła śledztwo, dokładnie badając okoliczności jej śmierci. Śledczy badają także czy nie doszło do umyślnego spowodowania śmierci. Jak podaje „Fakt” na miejscu tragedii pojawił się również Ryszard Rynkowski, którego na miejsce tragedii przywiozła córka Marta z poprzedniego małżeństwa.

Tak był na miejscu, ale na ten moment nie wiem, czy został już przesłuchany – mówiła prokurator Izabela Oliver.

Informacja o śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego pojawiła się również na lokalnym portal tv.brodnica.pl. Pod przykrym postem na Facebooku, który opublikował serwis, fani zaczęli składać kondolencje, a wśród nich głos zabrali także sąsiedzi muzyka, którzy są zaskoczeni zaistniałą tragedią.