Ryszard Rynkowski obecnie przeżywa bardzo trudny po nagłej stracie żony, Magdaleny Edyty Rynkowskiej. Kobieta zmarła 18 września 2025 r. w mieszkaniu w Brodnicy. Muzyk dopiero teraz wstawił się na przesłuchanie po zaistniałej tragedii, a adwokat poinformował o stanie artysty, który jest w głębokiej rozpaczy.

Ryszard Rynkowski złożył zeznania ws. śmierci żony. Adwokat muzyka zabrał głos

18 września 2025 roku do mediów dotarła przykra informacja o śmierci Magdaleny Edyty Rynkowskiej. Żona muzyka zmarła nagle w wieku 52 lat. Ciało kobiety znaleziono w mieszkaniu w Brodnicy niedługo po ich powrocie z wakacji. Jak już wiadomo, sekcja zwłok wykazała, że kobieta cierpiała na żylaki przełyku. Bezpośrednią przyczyną śmierci była jednak niewydolność krążeniowo-oddechowa.

W trwającym śledztwie w sprawie śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego istotne było przesłuchanie także samego artysty, które miało odbyć się w poniedziałek 22 września. Doszło do niego jednak dzień później, czyli 23 września ze względu na nie najlepsze samopoczucie muzyka wynikające z rodzinnego dramatu.

Rozumiemy specyficzną sytuację i emocjonalny stan męża zmarłej. Dlatego przesłuchanie zaplanowano z uwzględnieniem jego niedyspozycji wynikającej z tragedii – tłumaczyła Alina Szram, prokurator rejonowa z Brodnicy.

Artysta wstawił się dziś na Komendzie Powiatowej Policji w Brodnicy wraz ze swoim adwokatem, mec. Adamem Kozioziembskim, który ujawnił, że Rynkowski otrzymał podstawowe wydanie aktu zgonu.

Nastąpiło podstawowe wydanie aktu zgonu. Pan Ryszard występuje w charakterze osoby pokrzywdzonej jako mąż, jako osoba najbliższa – mówił mecenas Adam Kozioziembski dla „Faktu”.

Adwokat artysty poinformował również, że Ryszard Rynkowski obecnie jest zdruzgotany śmiercią żony i pogrążony w ogromnej żałobie.

Jak może czuć osoba, która straciła osobę najbliższą — jest rozbity tą sytuacją. Ale musi się starać dla syna, w tej chwili musi stanąć na wysokości zadania i tyle – dodał mecenas.

Tabloid zapytał również o komentarz w sprawie przesłuchania, jednak to, co usłyszeli śledczy pozostaje już tajemnicą.