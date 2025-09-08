Ostatnio w polskim show-biznesie tragedia goni tragedię. Najpierw nagła śmierć wybitnego muzyka Stanisława Sojki, a chwilę później śmiertelny wypadek z udziałem Katarzyny Stoparczyk. Raptem dwa tygodnie wcześniej dziennikarka sama żegnała artystę w poruszających słowach.

Tak Katarzyna Stoparczyk żegnała Stanisława Sojkę. Zmarła dwa tygodnie później

21 sierpnia 2025 roku podczas trwania Top of the Top Sopot Festivalu doszło do niespodziewanych zdarzeń. Na scenie poinformowano nagle o śmierci 66-letniego Stanisława Sojki. Muzyk jeszcze tego samego wieczoru miał pojawić się na sopockiej scenie podczas imprezy, bo przecież nic nie skazywało na jego zły stan. Sojka chwilę przed śmiercią uczestniczył nawet w próbach Top of the Top Sopot Festivalu, jednak nie doczekał swojego występu.

Dwa tygodnie później, a dokładnie 5 września całą polską wstrząsnęła kolejna, przykra wiadomość o śmierci Katarzyny Stoparczyk. Dziennikarka zginęła w wypadku samochodowym na trasie S19 w województwie podkarpackim. W zdarzeniu uczestniczyły dwa samochody osobowe, w wyniku którego zginęły dwie osoby – kobieta i mężczyzna, a trzy kolejne zostały ranne.

Warto wspomnieć, że Katarzyna Stoparczyk przez lata pracowała w radiu i telewizji, gdzie m.in. prowadziła program „Duże dzieci” z Wojciechem Mannem. Wcześniej prowadziła również audycję „Dzieci wiedzą lepiej” w Polskim Radiu. Była także autorką projektu „Dajcie nam głos! Kasia Stoparczyk i dzieci”. Kilka lat temu dziennikarka miała nawet okazję przeprowadzać wywiad ze Stanisławem Sojką.

Zaledwie dwa tygodnie przed śmiertelnym wypadkiem, Stoparczyk powróciła do radiowego spotkania z Sojką, gdzie żegnała go w poruszających słowach:

Pamiętam, że płakał. I że się tych łez nie wstydził. Patrzyliśmy sobie w oczy w malutkim, trójkowym studiu. W audycji myśli dziecka 3/5/7. I nic nam więcej nie było potrzeba. Wiem, że teraz masz już wszystko. Panie Staszku. I wiem też, że Pana życie nie było po to, żeby brać. Pana życie było po to, żeby tak wiele nam dać. Panie Staszku – pisała Stoparczyk po śmierci Sojki.

Jeszcze wtedy nikt nie przypuszczał, że dojdzie do tak wielkiej tragedii. Dziś jej słowa mają zupełnie inny wymiar, bo jeszcze chwilę temu sama publicznie żegnała Sojkę, a dziś sama podobnie jest wspominana przez znane osoby z branży.