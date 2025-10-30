times-dark
Kozaczek
Tych aktorów spotkała potworna tragedia. Adam Woronowicz stracił dziecko…

Jim Carrey, Grażyna Błęcka-Kolska, Liam Neeson...

30.10.2025
EmEl
Jim Carrey, fot. Instagram.

Aktorzy, którzy przeżyli potworne tragedie 

Jim Carrey bardzo przeżył śmierć partnerki. Jego ukochana w 2015 roku popełniła samobójstwo. 

Makijażystka — Cathriona White odeszła we wrześniu 2015 roku. Było to kilka dni po tym, jak ze sobą zerwali.

John Travolta źródło Forum

Aktorzy, którzy przeżyli potworne tragedie 

John Travolta potwornie się załamał po śmierci ukochanego syna — Jetta.

Syn aktora zmarł tragicznie 2 stycznia 2009 roku na Bahamach. Miał zaledwie 16 lat…

Miał atak padaczki i uderzył głową w brzeg wanny w hotelu. Nastolatek miał autyzm i już wcześniej walczył z uciążliwymi atakami padaczki. 

Grażyna Błęcka-Kolska, SK, fot. Podlewski/AKPA.

Aktorzy, którzy przeżyli potworne tragedie 

Grażyna Błecka-Kolska 24  lipca 2014 roku spowodowała wypadek samochodowy we  Wrocławiu.

Na miejscu zginęła jej 23-letnia córka — Zuzanna.

Sąd skazał ją  na sześć miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby lat dwóch. Aktorka, żeby uczcić pamięć o córce, założyła fundację wspierającą zdolną młodzież — Fabryka Snu. 

Mark Ruffalo, fot. PR Photos. źródło © PR Photos

Aktorzy, którzy przeżyli potworne tragedie 

Mark Ruffalo długo nie mógł się pogodzić ze śmiercią brata. 
Stracił go w wyniku strzelaniny w 2008 roku. 

39-letni brat aktora — Scott Ruffalo został postrzelony w głowę przed swoim domem w Beverly Hills.

Liam Neeson, fot. Flame/Flynet. źródło © Fame/Flynet

Aktorzy, którzy przeżyli potworne tragedie 

Liam Neeson długo nie mógł się podnieść po śmierci ukochanej żony… 

Natasha Richardson zmarła 18 marca 2009 roku w wyniku wypadku — krwotoku w mózgu, spowodowanego upadkiem na stoku narciarskim.

Adam Woronowicz, SK, fot. Wojtalewicz Jarosław/AKPA.

Aktorzy, którzy przeżyli potworne tragedie 

Adam Woronowicz bardzo chroni swojej prywatności. Jednak w jednej z rozmów z „Dobrym Tygodniem” wyjawił, że jego najmłodsza córka — Aleksandra zmarła w 2015 roku. 

„Ola jest już w niebie” — podsumował, ale nie zdradził dokładnie, co się wydarzyło.

Adam Fidusiewicz, fot. AKPA. źródło AKPA

Aktorzy, którzy przeżyli potworne tragedie 

Adam Fidusiewicz zyskał szeroką popularność za sprawą roli „W pustyni i w puszczy”. Trzy lata po debiucie na szklanym ekranie doświadczył olbrzymiej tragedii. Zmarł jego ukochany ojciec.

Aktor w wywiadach podkreślał, że bardzo za nim tęskni i żałuje, że nie mógł z nim odbyć wielu rozmów.

Joanna | 6 lipca 2025 Odpowiedz

Pan Woroniwicz stracił córkę wie zna ból utraty dziecka a teraz dla kasy reklamuje etanol przez co inni mogą stracić swoje dzieci a ci co reklamują do tego się przyczyniają.

