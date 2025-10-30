Tych aktorów spotkała potworna tragedia. Adam Woronowicz stracił dziecko…
Jim Carrey, Grażyna Błęcka-Kolska, Liam Neeson...
Jim Carrey bardzo przeżył śmierć partnerki. Jego ukochana w 2015 roku popełniła samobójstwo.
Makijażystka — Cathriona White odeszła we wrześniu 2015 roku. Było to kilka dni po tym, jak ze sobą zerwali.
John Travolta potwornie się załamał po śmierci ukochanego syna — Jetta.
Syn aktora zmarł tragicznie 2 stycznia 2009 roku na Bahamach. Miał zaledwie 16 lat…
Miał atak padaczki i uderzył głową w brzeg wanny w hotelu. Nastolatek miał autyzm i już wcześniej walczył z uciążliwymi atakami padaczki.
Grażyna Błecka-Kolska 24 lipca 2014 roku spowodowała wypadek samochodowy we Wrocławiu.
Na miejscu zginęła jej 23-letnia córka — Zuzanna.
Sąd skazał ją na sześć miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby lat dwóch. Aktorka, żeby uczcić pamięć o córce, założyła fundację wspierającą zdolną młodzież — Fabryka Snu.
Mark Ruffalo długo nie mógł się pogodzić ze śmiercią brata.
Stracił go w wyniku strzelaniny w 2008 roku.
39-letni brat aktora — Scott Ruffalo został postrzelony w głowę przed swoim domem w Beverly Hills.
Liam Neeson długo nie mógł się podnieść po śmierci ukochanej żony…
Natasha Richardson zmarła 18 marca 2009 roku w wyniku wypadku — krwotoku w mózgu, spowodowanego upadkiem na stoku narciarskim.
Adam Woronowicz bardzo chroni swojej prywatności. Jednak w jednej z rozmów z „Dobrym Tygodniem” wyjawił, że jego najmłodsza córka — Aleksandra zmarła w 2015 roku.
„Ola jest już w niebie” — podsumował, ale nie zdradził dokładnie, co się wydarzyło.
Adam Fidusiewicz zyskał szeroką popularność za sprawą roli „W pustyni i w puszczy”. Trzy lata po debiucie na szklanym ekranie doświadczył olbrzymiej tragedii. Zmarł jego ukochany ojciec.
Aktor w wywiadach podkreślał, że bardzo za nim tęskni i żałuje, że nie mógł z nim odbyć wielu rozmów.
Joanna | 6 lipca 2025
Pan Woroniwicz stracił córkę wie zna ból utraty dziecka a teraz dla kasy reklamuje etanol przez co inni mogą stracić swoje dzieci a ci co reklamują do tego się przyczyniają.