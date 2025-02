Sandra Kubicka to jedna z najpopularniejszych osób w polskim show-biznesie. Modelka i influencerka odkąd została mamą, w głównej mierze dzieli się w mediach społecznościowych wychowaniem swojego synka Leosia. Widać, że Kubicka stara się zapewnić swojemu dziecku wszystko, co najlepsze, mimo że sama nie miała łatwego dzieciństwa.

Sandra Kubicka została wychowana przez babcię

Modelka sama kiedyś przyznała, że gdy była dzieckiem, w jej domu nie było dużo pieniędzy, dlatego jej mama musiała wyjechać za granicę do pracy na 7 lat. Później Kubicka już jako nastolatka sama przeniosła się do USA i zamieszkała w Miami, gdzie mogła rozwijać swoją karierę. Jednak zanim do tego doszło, musiała mierzyć się z trudnym czasem.

Podczas wyjazdu matki, wychowaniem Sandry zajmowali się dziadkowie, a w szczególności babcia, która miała znaczny wpływ na jej ukształtowanie. Niestety Kubicka jako mała dziewczyna wielokrotnie spotkała się z przykrymi docinkami rówieśników, którzy śmiali się z tego, że jej mama nie jest obecna w jej życiu.

Ja nigdy nie odczuwałam zazdrości, odczuwałam przykrość, byłam w szkole nękana z tego powodu, że mojej mamy nikt nigdy nie widział, bo jej nie było przez 7 lat w moim życiu i w szkole śmiali się, że moja mama źle wygląda i wstydzi się pokazać – wyznała kiedyś Kubicka w rozmowie z Jastrząb Post.

Dziś Kubicka jest niesamowicie wdzięczna babci za to co dla niej robiła i stara się odwdzięczyć jak może. Nieraz sama mówiła, że poza wychowaniem, nauką i uczuciami, jakimi darzyła ją babcia, chodziła jeszcze do dwóch prac, aby niczego jej nie zabrakło.