Niedawno Edyta Herbuś ogłosiła, że dołącza do grona uczestników „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Aktorka i tancerka postanowiła wykonać odważny krok i jak mówiła o poranku w „Halo Tu Polsat”, zrobiła to za namową rodziny, a szczególnie ukochanej babci.

Edyta Herbuś o kulisach „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”

Nagrania programu już wystartowały, a Edyta Herbuś nie ukrywa swojego zachwytu w związku z organizacją i powstawaniem tego formatu. Aktorka w rozmowie z Kozaczkiem zachwalała atmosferę na planie, a także kulturalne podejście do uczestników.

Edyta Herbuś komentuje powrót Kaczorowskiej do „TzG”! „Nie dziwi mnie to” (WIDEO)

Kilkanaście lat temu Edyta Herbuś miała okazję wystąpić w programie „Jak oni śpiewają”, w którym nie otrzymywała pochlebnych opinii. Porównując telewizyjne show, wyznała, że za kulisami „TTBZ” jest przyjemna i pełna szacunku atmosfera. Tancerka jest zachwycona całym show i swoim udziałem.

Ta produkcja jest, fantastyczna. Ludzie, którzy już po tych 20. edycjach tak się nauczyli jak to robić i wiedzą, czego uczestnicy potrzebują, że naprawdę my się czujemy wszyscy świetnie zaopiekowani. Ta formuła, że w założeniu nikt nie odpada, […] że możemy wzajemnie sobie dawać wsparcie, to wszystko sprzyja temu, żeby te mechanizmy rywalizacji, które są najbardziej upierdliwe w ogóle tutaj zeszły na inny, na dalszy plan – mówiła Edyta Herbuś.

Ciąg dalszy dramy Kaczorowskiej i Smykiewicza. Teraz głos zabrała produkcja „TzG”

Dodała także, że już po nagraniu trzech odcinków widzi u siebie ogromne postępy, dzięki czemu nie może doczekać się już kolejnych dni na scenie. Wyznała także, że śpiewa i trenuje w każdym miejscu, nawet w drodze do teatru, gdzie podróżuje z innymi aktorami.

To jest naprawdę wyzwanie i i to kosztuje bardzo dużo pracy. […] Co odcinek ja widzę, że ja jestem już pewniejsza coraz bardziej, też mam więcej do siebie szacunku, mówię: „słyszałaś już jak to zabrzmiało?” i naprawdę doceniam siebie za te skoki kwantowe, które się dokonują co odcinek – mówiła.

Anna z „Sanatorium miłości” w ogniu krytyki: „Atencjuszka”. Teraz ujawnia kulisy programu

Podczas wywiadu postanowiła także powspominać dość przykre doświadczenie, jakim był udział w „Jak oni śpiewają”. Aktorka opowiedziała o stresie, jaki jej towarzyszył podczas realizacji programu.

Jeden juror był taki, który miał energię hejtera, w formie upokarzania drugiego człowieka. To jest coś, co wtedy bardzo mocno mnie naruszało. Powodowało to taki poziom stresu, że nawet utwory, które mi świetnie szły na próbach, w tym zetknięciu z tą energią, nie wychodziły. […] Takich osób nie powinno się dopuszczać do młodych ludzi – oceniła dawne doświadczenie aktorka.

Małgorzata Socha w ogniu krytyki! „Ktoś ma tyle pieniędzy, a łapie się czegoś takiego…”

Przyznała, że jej skrzydła były podcinane podczas show, dodatkowo ma kilka uwag do telewizji, by odpowiednio dobierali jurorów do ocen uczestników.