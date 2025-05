Po kilku latach publicznego milczenia Emil Stępień postanowił zabrać głos. W rozmowie z Salon24 były mąż Dody wrócił do wydarzeń sprzed lat, odnosząc się do jej wcześniejszego związku z Emilem Haidarem. Jego słowa zszokowały internautów i ponownie podgrzały atmosferę wokół medialnych relacji artystki.

Fani Dody wystosowali LIST do redakcji! Oskarżają Stępnia i Pachuta: ,,Wspólnie planują medialną prowokację”

Emil Stępień przez długi czas unikał mediów, choć jego nazwisko pojawiało się regularnie przy okazji spraw sądowych z udziałem jego byłej żony, Doroty Rabczewskiej. Producent, z którym Doda współtworzyła m.in. „Dziewczyny z Dubaju”, udzielił głośnego wywiadu, w którym po raz pierwszy tak bezpośrednio opowiedział o kulisach ich związku i jego wcześniejszych wątpliwościach.

Emil Stępień w wywiadzie przyznał, że jednym z momentów, który wzbudził jego niepokój, była rozmowa z Dodą o jej poprzednim partnerze, Emilu Haidarze. Jak twierdzi, był zaskoczony jej podejściem do zaręczyn:

Zapytałem: to czemu doszłaś do tak zaawansowanego etapu jakim są zaręczyny? To już jest więcej niż bycie partnerami. A ona odpowiedziała: ‚Chciałam go pier**** na pierścionek – według Emila Stępnia artystka miała tak powiedzieć.