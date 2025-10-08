Emilia Komarnicka dała się poznać szerokiej publiczności dzięki roli lekarki w serialu TVP „Na dobre i na złe”. W ostatnim czasie sporo mówiło się o jej związku z Redbadem Klynstrą. Para pobrała się 12 sierpnia 2017 roku. Doczekali się narodzin dwójki synów: Kosmy i Tymoteusza. Niestety, ale w ostatnim czasie sporo mówiło się o ich kryzysie w związku. Aktorka w rozmowie z Magdą Mołek zdradziła kulisy.

Emilia Komarnicka w końcu zdradziła kulisy rozwodu. Dawno nie była tak szczera!

Emilia Komarnicka rzadko dzieli się kulisami życia prywatnego w mediach. Tym razem zrobiła wyjątek, gdy gościła w podkaście Magdy Mołek „W roli głównej”. Aktorka w rozmowie z dziennikarką poruszyła temat rozwodu. Była jednak bardzo ostrożna w swojej wypowiedzi. Wyznała, że ten temat jest dla niej trudny:

Trudne się wylosowało z maszyny — zaczyna Komarnicka. — Szekspir mówił, że każda scena jest o miłości — powiedziała na początku Emilia Komarnicka.

