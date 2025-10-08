Emilia Komarnicka przerwała milczenie na temat rozwodu. Co z Redbadem Klynstrą?
Aktorka nie kryła dłużej swoich emocji... Wiele zdradziła w nowym podkaście!
Emilia Komarnicka dała się poznać szerokiej publiczności dzięki roli lekarki w serialu TVP „Na dobre i na złe”. W ostatnim czasie sporo mówiło się o jej związku z Redbadem Klynstrą. Para pobrała się 12 sierpnia 2017 roku. Doczekali się narodzin dwójki synów: Kosmy i Tymoteusza. Niestety, ale w ostatnim czasie sporo mówiło się o ich kryzysie w związku. Aktorka w rozmowie z Magdą Mołek zdradziła kulisy.
Emilia Komarnicka w końcu zdradziła kulisy rozwodu. Dawno nie była tak szczera!
Emilia Komarnicka rzadko dzieli się kulisami życia prywatnego w mediach. Tym razem zrobiła wyjątek, gdy gościła w podkaście Magdy Mołek „W roli głównej”. Aktorka w rozmowie z dziennikarką poruszyła temat rozwodu. Była jednak bardzo ostrożna w swojej wypowiedzi. Wyznała, że ten temat jest dla niej trudny:
Trudne się wylosowało z maszyny — zaczyna Komarnicka. — Szekspir mówił, że każda scena jest o miłości — powiedziała na początku Emilia Komarnicka.
Następnie dodała, że uważa rozwód za spore pole do nauki życia. Emilia Komarnicka stwierdziła, że rozstanie z Redbadem Klynstrą było dla niej bardzo trudnym doświadczeniem. Mimo to stara się z niego wyciągnąć życiową lekcję:
A gdybyśmy mówiły o miłości do człowieka? Na pewno rozwody są o ogromnej lekcji, totalnym laboratorium siebie, dowiedzenia się ogromu o sobie. Słowo klucz moich ostatnich czasów to zachwyt — dodała Emilia Komarnicka.