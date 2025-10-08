14 września 2025 roku Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska na planie „Tańca z Gwiazdami” pocałunkiem potwierdzili plotki o związku. Ich miłosna relacja budziła sporo kontrowersji m.in. za sprawą poprzedniego małżeństwa aktora. Marcin Rogacewicz był mężem Mai, z którą był związany od 2013 roku. Para doczekała się trójki dzieci i syna. Aktor zaczął spotykać się z Agnieszką Kaczorowska jeszcze w trakcie rozwodu z żoną. Okazuje się, że jeden z fanów miał kontakt z aktorem, który niedawno podzielił się z nim zaskakującym wyznaniem.

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska tworzą patchworkową rodzinę. Tancerka ze związku z Maciejem Pelą ma dwie córki: Emilię i Gabrielę. Zanim Marcin Rogacewicz poznał Agnieszkę Kaczorowską, to w czasie pandemii COVID-19 prowadził dochodowy biznes. Aktor założył warzywniak i nie mógł narzekać na brak klientów. Jeden z nich niedawno miał kontakt z mężczyzną i nie kryje, że jest zdziwiony tym, co obecnie opowiada w mediach aktor:

„Hmm… Całkiem niedawno robiłam zakupy w pana warzywniaku „U Aktora”. Rozmawialiśmy nie raz… Tak bardzo pan podkreślał zalety swojej żony i opowiadał o dzieciach, o wspaniałej rodzinie. O waszym domu, wspólnych wakacjach. Odnosiłam wrażenie, że spotkałam świetnego, dojrzałego faceta, mężczyznę. A teraz jakaś przedziwna historia dzieje się wokół pana osoby, panie Marcinie. Potrzeba medialnego zaistnienia? Bo jakoś ten wybuch wielkiej miłości mnie nie przekonuje niestety” — podsumowała jedna z klientek.

