Marcela Leszczak to modelka, finalistka III edycji polskiej wersji Top Model. Od lat związana była z aktorem Miśkiem Koterskim, z którym ma syna. Para uchodziła za jedną z najbardziej rozpoznawalnych oraz lubianych w show-biznesie. W ostatnim czasie potwierdziły się jednak informacje o ich rozstaniu.

Para poznała się w 2016 roku, a rok później powitali na świecie syna, Fryderyka. W 2017 roku postanowili się zaręczyć, jednak po jakimś czasie rozstali się. Kilka lat później ogłosili, że ponownie tworzą związek, a w styczniu 2024 roku ogłosili, że są po ślubie. Od tego czasu chętnie dzielili się wspólnymi, rodzinnymi chwilami w swoich mediach społecznościowych.

Kilka miesięcy temu zaczęły pojawiać się informacje, że para przeżywa kryzys. We wrześniu Leszczak potwierdziła, że ona i Koterski rozwodzą się, a do sądu trafił już pozew rozwodowy. Modelka zaznaczyła jednak, że pozostają w dobrych relacjach.

Jak dodała, według niej, rozstanie to nie jest powodem do szczycenia się, a raczej smutnym doświadczeniem, z którym się obecnie zmaga. We wtorek wieczorem modelka podzieliła się z fanami wpisem, który od razu wywołał poruszenie:

Muszę się z Wami czymś podzielić, bo cały czas udaję, jakby nic się nie wydarzyło. Ostatnie dwa dni miałam okrutnie trudne. Wczoraj wylałam morze łez i pękło mi serce. Doznałam ogromnego zawodu i rozczarowania, bo wiecie, że największy smutek potrafią sprawić najbliższe osoby… – napisała.

Wskazała przy tym, że pisze to, iż chce zaznaczyć, że zazwyczaj udostępnia wyłącznie „piękne obrazki”, a tak naprawdę jej życie nie jest przepełnione jedynie wyjątkowymi chwilami:

Gdy czuję, że życie trochę się wali i nie mam już wpływu na to, co się dzieje, staram się przypomnieć sobie, że to tylko tymczasowe. Nic nie trwa wiecznie, nawet te gorsze dni mają swój koniec – napisała przy zdjęciu, na którym pozuje ze świecznikiem.

Dodała też zdjęcie z dzieciństwa, które podpisała wzruszającymi słowami: