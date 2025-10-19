Gwiazdy na premierze „Grupy krwi”! Komarnicka w skupieniu, Suszyńska olśniła w czerni!
Styl, emocje i teatr!
/ 19.10.2025 /
1 / 9
Gwiazdy na premierze „Grupy krwi”! Komarnicka w skupieniu, Suszyńska olśniła w czerni!
Na premierze spektaklu „Grupa krwi” pojawiło się wiele znanych twarzy polskiego teatru i filmu.
2 / 9
Gwiazdy na premierze „Grupy krwi”! Komarnicka w skupieniu, Suszyńska olśniła w czerni!
Wśród nich nie mogło zabraknąć Mileny Suszyńskiej, która przyciągała uwagę swoją ekspresją i szerokim uśmiechem.
3 / 9
Gwiazdy na premierze „Grupy krwi”! Komarnicka w skupieniu, Suszyńska olśniła w czerni!
Na spektaklu pojawiła się Julia Konarska, która postawiła na klasyczną elegancję w czarnej stylizacji.
4 / 9
Gwiazdy na premierze „Grupy krwi”! Komarnicka w skupieniu, Suszyńska olśniła w czerni!
Jakub Pruski pojawił się w casualowym swetrze w odcieniu szarości i ciemnych, eleganckich spodniach.
5 / 9
Gwiazdy na premierze „Grupy krwi”! Komarnicka w skupieniu, Suszyńska olśniła w czerni!
6 / 9
Gwiazdy na premierze „Grupy krwi”! Komarnicka w skupieniu, Suszyńska olśniła w czerni!
7 / 9
Gwiazdy na premierze „Grupy krwi”! Komarnicka w skupieniu, Suszyńska olśniła w czerni!
8 / 9
Gwiazdy na premierze „Grupy krwi”! Komarnicka w skupieniu, Suszyńska olśniła w czerni!
9 / 9
Gwiazdy na premierze „Grupy krwi”! Komarnicka w skupieniu, Suszyńska olśniła w czerni!
KOMENTARZE