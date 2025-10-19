times-dark
Kozaczek
Gwiazdy na premierze „Grupy krwi"! Komarnicka w skupieniu, Suszyńska olśniła w czerni!

Styl, emocje i teatr!

/ 19.10.2025 /
Fot. Podlewski/AKPA

1 / 9

Na premierze spektaklu „Grupa krwi" pojawiło się wiele znanych twarzy polskiego teatru i filmu.

Na premierze spektaklu „Grupa krwi” pojawiło się wiele znanych twarzy polskiego teatru i filmu.

Milena Suszyńska, Fot. Podlewski/AKPA

2 / 9

Wśród nich nie mogło zabraknąć Mileny Suszyńskiej, która przyciągała uwagę swoją ekspresją i szerokim uśmiechem.

Wśród nich nie mogło zabraknąć Mileny Suszyńskiej, która przyciągała uwagę swoją ekspresją i szerokim uśmiechem.

Julia Konarska, Fot. Podlewski/AKPA

3 / 9

Na spektaklu pojawiła się Julia Konarska, która postawiła na klasyczną elegancję w czarnej stylizacji.

Na spektaklu pojawiła się Julia Konarska, która postawiła na klasyczną elegancję w czarnej stylizacji.

Jakub Pruski, Fot. Podlewski/AKPA

4 / 9

Jakub Pruski pojawił się w casualowym swetrze w odcieniu szarości i ciemnych, eleganckich spodniach.

Jakub Pruski pojawił się w casualowym swetrze w odcieniu szarości i ciemnych, eleganckich spodniach.

Tomasz Kozłowicz, Fot. Podlewski/AKPA

5 / 9

Gwiazdy na premierze „Grupy krwi”! Komarnicka w skupieniu, Suszyńska olśniła w czerni!
Fot. Podlewski/AKPA

6 / 9

Gwiazdy na premierze „Grupy krwi”! Komarnicka w skupieniu, Suszyńska olśniła w czerni!
Fot. Podlewski/AKPA

7 / 9

Gwiazdy na premierze „Grupy krwi”! Komarnicka w skupieniu, Suszyńska olśniła w czerni!
Fot. Podlewski/AKPA

8 / 9

Gwiazdy na premierze „Grupy krwi”! Komarnicka w skupieniu, Suszyńska olśniła w czerni!
Dariusz Wnuk, Fot. Podlewski/AKPA

9 / 9

Gwiazdy na premierze „Grupy krwi”! Komarnicka w skupieniu, Suszyńska olśniła w czerni!
