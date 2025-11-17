Ewa Kasprzyk rozstała się z młodszym partnerem. Tak to skwitowała
Ewa Kasprzyk po latach związku znów jest singielką. Aktorka pierwszy raz szczerze opowiedziała o rozstaniu z młodszym partnerem Michałem Kozerskim i zdradziła, jak odnajduje się w nowej rzeczywistości. Choć ich relacja była szeroko komentowana, dziś gwiazda podchodzi do zmian zaskakująco spokojnie.
Ewa Kasprzyk potwierdza rozstanie
W rozmowie ze Złotą Sceną Ewa Kasprzyk przyznała, że od pewnego czasu żyje sama. Aktorka, która jeszcze niedawno unikała odpowiedzi na pytania o związek, dziś mówi wprost:
Teraz to z nikim się nie zadaję.
Dodaje, że singielstwo daje jej ogromny spokój. Co więcej, Ewa Kasprzyk i Michał Kozerski poznali się w 2016 roku, a cztery lata później zamieszkali razem. Choć przed kamerami tworzyli zgrany duet, to związek nie przetrwał próby czasu.
To niszczy jej relację
Ewa Kasprzyk otwarcie przyznała, że jej silna niezależność mogła przyczynić się do rozpadu tej i wcześniejszych relacji. Jej słowa mówią wiele:
Moje związki nie wytrzymują, bo gen wolności i niezależności jest we mnie bardzo silny.
Aktorka podkreśla, że po latach intensywnej pracy i burzliwych doświadczeniach wreszcie uczy się cieszyć tym, że może żyć na własnych zasadach.
Ewa Kasprzyk o chłodzie w relacjach
Gwiazda zdradziła również, że w oczach wielu osób uchodzi za osobę chłodną i zdystansowaną. Przyznaje jednak, że to wyłącznie pierwsze wrażenie:
Czasem ktoś się do mnie dystansuje, bo widzi chłód. A to tylko pozór.
Jak podkreśla, po bliższym poznaniu ludzie szybko zmieniają zdanie, a ona sama wciąż uczy się większej otwartości.
