Nawigacja

Ewa Kasprzyk rozstała się z młodszym partnerem. Tak to skwitowała

Autor Klaudia

Ewa Kasprzyk po latach związku znów jest singielką. Aktorka pierwszy raz szczerze opowiedziała o rozstaniu z młodszym partnerem Michałem Kozerskim i zdradziła, jak odnajduje się w nowej rzeczywistości. Choć ich relacja była szeroko komentowana, dziś gwiazda podchodzi do zmian zaskakująco spokojnie.

ZOBACZ TAKŻE: Ewa Kasprzyk nie dostała ZŁAMANEGO GROSZA za udział w klipie Sławomira. Wokalista tłumaczy dlaczego!

Ewa Kasprzyk potwierdza rozstanie

W rozmowie ze Złotą Sceną Ewa Kasprzyk przyznała, że od pewnego czasu żyje sama. Aktorka, która jeszcze niedawno unikała odpowiedzi na pytania o związek, dziś mówi wprost:

Teraz to z nikim się nie zadaję.

Dodaje, że singielstwo daje jej ogromny spokój. Co więcej, Ewa Kasprzyk i Michał Kozerski poznali się w 2016 roku, a cztery lata później zamieszkali razem. Choć przed kamerami tworzyli zgrany duet, to związek nie przetrwał próby czasu.

ZOBACZ TAKŻE: Ewa Kasprzyk z zażenowaniem o tym, jak ZMASAKROWANO jej postać w nowym „Koglu moglu”

To niszczy jej relację

Ewa Kasprzyk otwarcie przyznała, że jej silna niezależność mogła przyczynić się do rozpadu tej i wcześniejszych relacji. Jej słowa mówią wiele:

Moje związki nie wytrzymują, bo gen wolności i niezależności jest we mnie bardzo silny.

Aktorka podkreśla, że po latach intensywnej pracy i burzliwych doświadczeniach wreszcie uczy się cieszyć tym, że może żyć na własnych zasadach.

Ewa Kasprzyk o chłodzie w relacjach

Gwiazda zdradziła również, że w oczach wielu osób uchodzi za osobę chłodną i zdystansowaną. Przyznaje jednak, że to wyłącznie pierwsze wrażenie:

Czasem ktoś się do mnie dystansuje, bo widzi chłód. A to tylko pozór.

Jak podkreśla, po bliższym poznaniu ludzie szybko zmieniają zdanie, a ona sama wciąż uczy się większej otwartości.

ZOBACZ TAKŻE: Uszczypliwy komentarz Ewy Kasprzyk do Pavlović. Aż zrobiło się niezręcznie!

Ewa Kasprzyk, fot. AKPA.
Ewa Kasprzyk, fot. AKPA.
Ewa Kasprzyk, SK:, , fot. Jacek Kurnikowski/AKPA
scena z: Ewa Kasprzyk, SK:, , fot. Jacek Kurnikowski/AKPA
scena z: k, SK:, , fot. Podlewski/AKPA
scena z: Ewa Kasprzyk, SK:, , fot. Podlewski/AKPA
YouTube Video
 
ewa kasprzyk
0 Komentarze
Opinie w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Najnowsze
Zobacz również
﻿