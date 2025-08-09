Ewa Skibińska od lat zachwyca rolami teatralnymi i filmowymi, ale w prywatnych rozmowach nie boi się mówić o tym, co naprawdę dla niej ważne. W najnowszym wywiadzie pojawiła się u boku wnuczki Lei, wspominając ich wspólne wakacje. Opowiedziała też o czymś, co czasem ściska ją za serce po powrocie do Warszawy.

Ewa Skibińska pokazała wnuczkę. Potem wyznała coś, co ściska za serce

Ewa Skibińska, jedna z najbardziej charakterystycznych polskich aktorek, w sobotni poranek była gościnią ,,Dzień dobry TVN”. Na kanapie programu pojawiła się w wyjątkowym towarzystwie – wraz z wnuczką Leą. Choć na co dzień można ją oglądać na scenie i w serialach, tym razem Skibińska opowiedziała o zupełnie innym obliczu swojego życia.

W rozmowie wspominała o niedawnych rodzinnych wakacjach.

To jest moment, kiedy mogę być z rodziną. Moment, kiedy nie myślę o samotności – przyznała.

Lea, choć początkowo nieco nieśmiała, szybko zaczęła opowiadać o ich wspólnych przygodach, w tym o grze na telefonie, którą zainstalowała babci, aby mogły grać razem.

Aktorka porównała czas spędzony z wnukami do najbardziej luksusowych wakacji all inclusive. To wtedy pozwala sobie na drobne szaleństwa, odwiedza nietypowe miejsca i – jak mówi – pozwala dojść do głosu swojemu „wewnętrznemu dziecku”.

Jem rzeczy, których normalnie nie jem. Zwiedzam miejsca, których normalnie bym nie zwiedzała. I przez siedem dni jestem zupełnie niedorosła – opowiadała z uśmiechem.

Nie zabrakło też nuty refleksji. Skibińska przyznała, że mimo pełnego harmonogramu i towarzyskiego życia w stolicy, bywa, że dopada ją poczucie pustki.

Wracam do pustego domu… Brakuje mi tych istot do kochania na co dzień – powiedziała szczerze.

Dla niej rola babci to coś więcej niż rodzinny tytuł – to źródło radości, spokoju i poczucia sensu.

,,To jest obóz jogi zen. Nie myślę o przeszłości ani przyszłości. Po prostu kocham. I to kocham czynnie” – podsumowała.